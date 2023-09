‘Hernieuwde interesse in Feyenoorder; Te Kloese stelt vraagprijs voor 2024 vast’

Vrijdag, 8 september 2023 om 15:40 • Wessel Antes

Lazio gaat in 2024 terugkomen voor Mats Wieffer, zo melden diverse Italiaanse media. De aanstaande Champions League-opponent van Feyenoord blijft gecharmeerd van de 23-jarige middenvelder, die in Rotterdam-Zuid nog tot medio 2027 vastligt. Volgens Corriere dello Sport wil i Biancocelesti in 2024 toeslaan en Wieffer contracteren. Feyenoord zou de drievoudig international van het Nederlands elftal momenteel taxeren op zo’n 25 miljoen euro.

Wieffer werd tijdens de afgelopen transferzomer meermaals gelinkt aan Lazio, dat tijdens de groepswedstrijd in de Europa League (1-0 winst) vorig seizoen onder de indruk was geraakt van de controleur. Volgens de Italiaanse tak van Sky hebben de Romeinen zelfs een bod van 15 miljoen euro uitgebracht op Wieffer, dat door algemeen- en technisch directeur Dennis te Kloese resoluut van tafel werd geveegd. Feyenoord zou van mening zijn dat Wieffer minstens 10 miljoen euro meer waard is dan het geboden bedrag.

Lazio slaagde er deze transferzomer niet in om Toma Basic en Matías Vecino van de hand te doen, waardoor het momenteel erg druk is op het middenveld. Wel wist de club vlak voor Deadline Day Matteo Guendouzi los te weken bij Olympique Marseille. De Franse international wordt dit seizoen gehuurd, waarna Lazio de optie heeft hem definitief over te nemen. Mogelijk wordt Guendouzi volgend seizoen teamgenoot van Wieffer, daar de Italianen in de Tukker een potentiële topper voor het middenveld zien. Lazio wil komend seizoen meer inkomsten genereren om het aantrekken van Wieffer te verwezenlijken.

Wieffer blijft voorlopig in ieder geval in De Kuip spelen. De middenvelder kende een teleurstellend begin van het seizoen, maar heeft zich inmiddels weer herpakt. Feyenoord pikte de rechtspoot vorige zomer voor slechts 575.000 euro op bij Excelsior, waarna hij in zijn debuutseizoen in Rotterdam-Zuid een belangrijke rol speelde in het kampioensjaar van de Stadionclub. Wieffer speelde tot dusver 42 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 7 assists. Transfermarkt schat zijn marktwaarde in op 15 miljoen euro.