Guendouzi krijgt op veld te horen dat vriendin en dochter zijn overvallen

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 10:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:49

Mattéo Guendouzi is het slachtoffer geworden van een woningoverval. De middenvelder van Olympique Marseille was zelf met zijn club op pad voor de oefenwedstrijd tegen Bayer Leverkusen, toen dieven toesloegen. Zijn vriendin en dochter waren op dat moment in de woning aanwezig. De dieven zijn er met een aanzienlijke buit vandoor gegaan.

Franse media schrijven dat de daders toesloegen door een slaapkamerraam te forceren en gingen er vervolgens vandoor met een peperdure Rolex van 200.000 euro. Guendouzi was op het moment van de overval niet in de woning aanwezig. Hij had net met 2-1 verloren van Bayer Leverkusen in het Stade Vélodrome.

Matteo Guendouzi ???? a appris durant la rencontre contre Leverkusen, qu’il a été victime d’un cambriolage ! Force et soutien à lui et sa petite famille ???? ?? @ElshaOG #TeamOM pic.twitter.com/TBZK4QZo6V — ???????? (@Be_OM13) August 4, 2023

Op beelden is te zien hoe Guendouzi bij het verlaten van het veld wordt tegengehouden door iemand van de club, die hem vertelt wat er gebeurd is. De Fransman is duidelijk van slag en grijpt meteen naar zijn hoofd. De vriendin van Guendouzi slaagde erin om de inbrekers het huis uit te jagen zonder dat het tot een handgemeen kwam.

Di María

De situatie doet denken aan een overval bij Angel Di María twee jaar geleden. De toenmalig aanvaller van Paris Saint-Germain werd tijdens een competitiewedstrijd eveneens het slachtoffer van een overval, waarop hij werd gewisseld en in tranen het stadion verliet. Ook zijn vrouw en twee dochters waren op het moment van de overval in de woning aanwezig.