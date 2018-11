‘Ik heb het gedaan omdat ik van Ajax en Amsterdam houd’

Kasper Dolberg tekende eind oktober een nieuw contract bij Ajax. De aanvaller verlengde zijn verbintenis tot de zomer van 2022 en heeft niet lang hoeven twijfelen, vertelt hij in een interview met BT. Dolberg is voorlopig namelijk niet van plan om bij Ajax te vertrekken.

“Ik heb het gedaan omdat ik van de club en de stad houd. Ik denk dat ik het nu erg goed doe en ik voel me comfortabel bij de club. Ik voel me comfortabel met mijn ploeggenoten, de trainers en in mijn vrije tijd. Toen Ajax erover begon, stond ik er meteen open voor”, aldus de international van Denemarken.

“Dus ik ben nu niet bezig met een vertrek. Ik denk nergens anders aan en wil nu niet weg. Omdat ik voel dat ik er nog niet klaar voor ben. Ik denk er pas aan als ik denk dat ik er klaar voor ben. En natuurlijk moeten de clubs dan nog tot een akkoord komen. Maar als ik zelf denk dat ik er klaar voor ben, dan zou het mogelijk kunnen zijn.”

De 21-jarige Dolberg kwam in 2015 op zeventienjarige leeftijd over van het Deense Silkeborg IF en in juli 2016 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal tegen PAOK Saloniki (1-1). Tot op heden speelde de aanvaller 91 wedstrijden voor Ajax 1, met 38 goals als resultaat