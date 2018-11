‘Manchester City en Ajax bijna akkoord over deal van 68 miljoen’

Frenkie de Jong maakt de afgelopen maanden indruk met zijn spel in het shirt van Ajax en het Nederlands elftal en wordt zodoende in verband gebracht met een aantal van de grootste clubs van Europa. Uit Engeland komt zondagochtend het bericht dat Manchester City nu de concurrentie te snel af is en de strijd om De Jongs handtekening bijna heeft gewonnen.

De Daily Mirror pakt namelijk uit met het bericht dat de koploper van de Premier League dicht bij een akkoord met Ajax is over een transfer van de middenvelder. Met de deal zou ruim 68 miljoen euro gemoeid zijn, waardoor De Jong ruimschoots de duurste uitgaande transfer ooit van de Amsterdammers zou worden. Dat record staat nu nog op naam van Davinson Sánchez, die vorig jaar voor veertig miljoen euro naar Tottenham Hotspur verkaste.

De Jong staat ook in de belangstelling van Barcelona, maar de kans om onder Josep Guardiola te kunnen werken zou de spelmaker ervan hebben overtuigd om voor the Citizens te kiezen. De viervoudig international heeft gezien wat voor stappen spelers als John Stones, Raheem Sterling, Gabriel Jesus en Leroy Sané hebben gezet onder de Spanjaard en is onder de indruk, zo klinkt het. De Jong moet bij City de opvolger worden van Fernandinho en zijn komst geldt daarom als een prioriteit voor de regerend Engels landskampioen.

Waar De Jong volgens de Daily Mirror dus in de Premier League terecht gaat komen, is dat volgens de krant overigens niet het geval met Matthijs de Ligt. Liverpool toonde onlangs interesse in de aanvoerder van Ajax, maar Barcelona is de grote favoriet in de strijd om de stopper. Met de overstap van De Ligt naar het Camp Nou zou ongeveer eenzelfde bedrag gemoeid zijn als met de transfer van De Jong naar Manchester City.