Ajax-directie was ‘klaar’ met Ten Hag: ‘Onder andere vanwege het rouleren’

Erik ten Hag is na de 3-0 nederlaag dit seizoen tegen PSV op zijn vingers getikt door de clubleiding van Ajax. Dat vertelde Valentijn Driessen van De Telegraaf maandagavond bij het programma Natafalen op FOX Sports. De trainer van Ajax ging het gesprek aan met verschillende personen binnen de club.

Ajax moest het in het Philips Stadion doen zonder aanvoerder Matthijs de Ligt. Ten Hag koos voor Frenkie de Jong en Daley Blind in het centrum van de verdediging. Die keuze pakte verkeerd uit en de Amsterdammers gingen ten onder, waardoor het gat met koploper PSV opliep naar vijf punten. “Vanaf dat moment zijn er gesprekken geweest. Er waren gesprekken met spelers, met de directie en met de andere trainers. Ten Hag heeft zich aangepast. Dat is een kwaliteit en daarom verdient hij alle lof”, weet Driessen te melden.

Volgens Driessen heeft Ten Hag ook geluisterd naar Hakim Ziyech, die aan heeft gegeven hoe hij het beste tot zijn recht denkt te komen. “Ziyech wil een vrije rol”, aldus Driessen. “Tadic gaf aan dat er veel zaken waren die besproken moesten worden met de trainer. Daar is eindelijk iets mee gedaan. Dat is het grote verschil na PSV, want toen was de directie echt klaar met hem. Onder andere vanwege het rouleren. Gravenberch kwam er drie minuten voor tijd in... Er is een aantal dingen gebeurd waar hij op is aangesproken. Hij pakt het heel goed op.”

Na de wedstrijd tegen PSV op 23 september verloor Ajax geen enkele wedstrijd meer. Sindsdien werden alle duels in de Eredivisie gewonnen, terwijl in de Champions League alleen puntverlies werd geleden tegen Bayern München (1-1) en Benfica (1-1). Ondanks de goede serie bedraagt de achterstand op koploper PSV nog altijd vijf punten.