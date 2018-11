Lozano loopt blessure op en meldt zich af voor interlands van Mexico

Hirving Lozano heeft zich afgemeld voor de komende twee vriendschappelijke interlands van Mexico tegen Argentinië. De Mexicanen oefenen op 17 en 21 november tegen de Zuid-Amerikanen, maar moeten dat zonder de aanvaller van PSV doen, aangezien de 23-jarige vleugelspeler een kwetsuur heeft opgelopen.

De Mexicaanse bond meldt dat Lozano een hamstringblessure in zijn rechterbeen heeft. De buitenspeler speelde zaterdagavond wel negentig minuten tegen De Graafschap, een duel dat met 1-4 gewonnen werd. Blijkbaar is de Mexicaan niet ongeschonden uit de strijd gekomen. Teamgenoot Erick Gutiérrez reist wel af voor de interlands tegen Argentinië.

De afwezigheid van de 34-voudig international is een flinke tik voor Mexico, waar de aanvaller van PSV een vaste kracht in de selectie is. Lozano is dit seizoen wederom belangrijk voor de club uit Eindhoven. Deze voetbaljaargang staat de dribbelaar al op elf doelpunten en vijf assists in negentien wedstrijden voor de ploeg van trainer Mark van Bommel.