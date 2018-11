Kluivert valt op bij overwinning in Moskou; Valencia boekt eerst zege

AS Roma heeft woensdag de derde zege op rij geboekt in Groep G van de Champions League. De ploeg van Eusebio Di Francesco wist met 1-2 te winnen op bezoek bij CSKA Moskou en heeft nu negen punten; later op de avond kan Real Madrid op gelijke hoogte komen. Tegelijkertijd won Valencia met 3-1 van Young Boys, waardoor het in ieder geval voor even tweede staat in Groep H. Het was voor de Spanjaarden de eerste zege in de poule.

CSKA Moskou - AS Roma 1-2

Justin Kluivert had een basisplaats bij Roma, dat twee weken geleden nog met 3-0 won van CSKA. Toen duurde het een halfuur voordat de score werd geopend; nu gebeurde dat al in de vierde minuut. Na een indraaiende corner van Lorenzo Pellegrini tastte keeper Igor Akinfeev mis en knikte Kostas Manolas raak: 0-1. Na het tegendoelpunt richtte CSKA zich knap op. De thuisploeg kreeg via Ivan Oblyakov en Georgi Shchennikov kansen op de gelijkmaker, maar was niet succesvol in de afronding. Aan de overzijde bereidde Kluivert een kans voor van Alessandro Florenzi, die echter hopeloos faalde voor het doel.

Kort na het begin van de tweede helft lukte het CSKA toch om langszij te komen. Ilzat Akhmetov mocht opstomen op de helft van Roma en bediende Arnor Sigurdsson met een scherpe pass. De IJslander nam de bal aan in het strafschopgebied en vond de rechterhoek: 1-1. Kort daarna moesten de Russen echter door met tien man, toen Hördur Magnússon voor het neerhalen van Kluivert zijn tweede gele kaart kreeg, en Pellegrini buitte het numerieke overwicht uit door te scoren in een één-op-één-situatie. Hoewel men bij CSKA Moskou dacht aan buitenspel, werd het doelpunt goedgekeurd. Kluivert creëerde nog een kans voor Edin Dzeko en werd vervolgens gewisseld; het bleef bij 1-2.

Valencia - Young Boys 3-1

Valencia en Young Boys stonden allebei onderin Groep H en hadden een zege nodig om nog kans te maken op overwintering in de Champions League. Na een kwartier spelen kwam de thuisploeg op voorsprong in het Mestalla. Carlos Soler dook op in het strafschopgebied en raakte de paal, waarna de bal voor de voeten kwam van Santi Mina: 1-0. Tien minuten later had de stand alweer gelijk kunnen zijn, maar Roger Assalé maaide in kansrijke positie over de bal heen. De Ivoriaanse aanvaller was vervolgens kort daarna wél trefzeker, nadat hij Valencia-doelman Neto met een schuiver wist te verschalken.

Young Boys wist de gelijke stand echter niet vast te houden tot de rust. Vanuit een voorzet van Soler tikte Mina zijn tweede treffer van de avond binnen. De man van de assist bij het tweede doelpunt gooide het duel tien minuten na rust op slot. Soler pikte de bal iets over de middenlijn op, kreeg alle ruimte om het strafschopgebied in te dribbelen en schoot de derde Valencia-treffer tegen de touwen. Het laatste kwartier kwam Young Boys nog met tien man te staan. Sekou Sanogo Junior miste de bal en raakte Francis Coquelin hard, waarna hij voortijdig de kleedkamer kon opzoeken. In de stand kwam daarna geen verandering meer.