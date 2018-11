‘Frenkie de Jong zou een goede aanwinst zijn, hij kan iets toevoegen’

Christian Eriksen stond dinsdagavond nog negentig minuten op het veld tijdens de door Tottenham Hotspur gewonnen wedstrijd tegen PSV, maar de kans is aanwezig dat de Deen bezig is aan zijn laatste seizoen in Londen. De spelmaker wordt iedere transferperiode in verband gebracht met de grootste clubs van Europa en Danny Murphy is van mening dat er een moment kan komen waarop Eriksen besluit om the Spurs te verlaten.

“Ik denk dat Eriksen weleens op zoek kan zijn naar een transfer naar een club als Real Madrid of Barcelona. Ik denk dat hij een speler is die de kans zou kunnen grijpen als die zich aandient. Zijn probleem is echter dat ik niet zeker weet of hij alles zou spelen bij een Europese topclub. Hij is een creatieve speler die het de afgelopen seizoenen enorm goed gedaan heeft, maar ik zie hem bij Barcelona bijvoorbeeld niet Philippe Coutinho uit de basis spelen”, vertelt de voormalige middenvelder van onder meer Liverpool bij Bwin.

Als Eriksen er inderdaad voor kiest om Tottenham te verlaten, ziet Murphy een versterking voor het middenveld van de Londenaren rondlopen bij Ajax: “Ik denk dat Frenkie de Jong een goede aanwinst voor Tottenham zou zijn, hij zou zeker iets toe kunnen voegen aan het elftal. Ik denk dat een goed transferbeleid een succesvolle manager kan creëren, terwijl een slecht transferbeleid tot ontslag kan leiden.”

“Pochettino’s aankopen zijn fantastisch geweest en ik zou hem volledig vertrouwen wat betreft het versterken van de selectie. De Jong is wellicht vergelijkbaar met Lucas Moura, aangezien het hem mogelijk wat tijd zal kosten voordat hij zich aan heeft gepast aan de Premier League. Maar hij is nu al bijna zeker een basisspeler, die het verschil weet te maken in grote wedstrijden”, is Murphy duidelijk.