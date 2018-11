‘In het schieten op doel en vrije trappen vind ik Ziyech best matig’

Hakim Ziyech ondernam zaterdagavond volgens Opta meer dan tien doelpogingen in het duel met Willem II, maar wist niet te scoren. FOX Sports-analist Kenneth Perez is kritisch op de aanvallende middenvelder annex buitenspeler van Ajax. De oud-speler van onder meer Ajax en PSV is van mening dat de Marokkaans international het schieten op doel beter aan anderen kan overlaten.

"Oké, ik snap heel goed dat een speler in zo'n wedstrijd denkt dat hij één of twee goals moet gaan maken. Voor aanvallers zijn het gratis goals, alleen Ziyech overdreef het misschien", aldus Perez. “Ziyech heeft natuurlijk een prachtige trap, maar dat is vooral in de passing. In het schieten op doel en vrije trappen vind ik hem best matig. Vrije trappen zou ik altijd overlaten aan Lasse Schöne. Die heeft een veel hoger rendement.”

Ajax won met 2-0 door goals van Kasper Dolberg en Frenkie de Jong. Laatstgenoemde was na afloop kritisch op het spel van de Amsterdammers. Volgens de middenvelder had de ploeg van trainer Erik ten Hag scherper voor het doel moeten zijn en ontbrak het volgens hem soms ook aan scherpte in de duels. "Hij stond zelf in het veld", aldus Perez. "Dan kun je je medespelers aansporen en zélf het goede voorbeeld geven om doelpunten te maken, als je dat zo graag wilt. Het zit meer in een Ajax-speler, die zijn wat flegmatieker.”

Door de overwinning op Willem II blijft Ajax in het spoor van PSV. De achterstand op de ongeslagen koploper bedraagt vijf punten. Woensdagavond staat voor Ajax de groepswedstrijd in de Champions League tegen Benfica in Lissabon op het programma, waarna zondag het duel met Excelsior wacht.