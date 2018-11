Overmars bestempelt waardeschatting van 253 miljoen als ‘voorzichtig’

Het Algemeen Dagblad kwam woensdagochtend met een schatting van de transferwaarde van de selectie van Ajax. De krant schatte de waarde van negen spelers van de Amsterdammers op 253 miljoen euro. Marc Overmars, directeur spelerszaken bij Ajax, denkt dat dit bedrag nog een stuk hoger ligt.

“Ik heb het gelezen en moet zeggen dat ik het aan de voorzichtige kant vind. Het is aanzienlijk meer. Het is bekend dat er in de winterstop niemand weggaat. Wat er ook op tafel komt. We moeten vervolgens ons huiswerk goed doen, zodat we deze jongens straks kunnen vervangen”, zegt Overmars in gesprek met FOX Sports. Het Algemeen Dagblad zette negen spelers van Ajax op een rijtje.

De krant schatte de totale waarde van Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Nicolas Tagliafico, Kasper Dolberg, Hakim Ziyech, André Onana, Donny van de Beek, Noussair Mazraoui en David Neres op 253 miljoen. Overmars beaamt dat een aantal spelers voor Ajax waarschijnlijk niet te houden zijn volgende zomer.

“Sommige jongens hebben zo'n niveau. Die kan je niet meer houden. Laten we eerlijk zijn: je verliest er sowieso drie of vier. We willen er echter zo min mogelijk kwijt raken. We gaan ze ook echt niet allemaal verkopen. Maar voor sommige spelers is hier de top vijf of zes van Europa altijd aanwezig. We zullen ons huiswerk goed moeten doen zodat we ze kunnen vervangen”, zegt Overmars over onder meer De Ligt en De Jong. “Het mooie is dat onze spelers nu ook niet met een vertrek bezig zijn. Ze willen eerst een mooi jaar neerzetten."