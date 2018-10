‘AS Roma weet genoeg en wil werk maken van komst Ajacied’

AS Roma aast nog altijd op Donny van de Beek, zo meldt Corriere dello Sport woensdag. De Italiaanse krant schrijft dat de Romeinen de middenvelder van Ajax nog altijd in het vizier hebben en momenteel een plan verzinnen om hem te strikken. Door het gebrek aan speelminuten zou Van de Beek openstaan voor een uitgaande transfer bij Ajax.

“Van de Beek speelt al in Oranje en ook in de Champions League heeft hij zich laten zien door al tweemaal te scoren”, schrijft het dagblad. “Van de Beek wordt gevolgd door de beste clubs in Europa. Om een vergelijkbaar scenario als die van Justin Kluivert te voorkomen, werd het contract van Van de Beek in januari nog verlengd", zo klinkt het.

Corriere dello Sport merkt op dat Van de Beek gevleid zal zijn met de interesse van de Italiaanse topclub. Roma is niet alleen in de markt voor Van de Beek, aangezien ook Hakim Ziyech en Matthijs de Ligt op de radar staan. Van de Beek ligt nog tot medio 2022 vast in Amsterdam, terwijl De Ligt en Ziyech beiden beschikken over een verbintenis tot de zomer van 2021.

Afgelopen zomer werd Kluivert door Roma al weggeplukt bij de Amsterdammers en kans is aanwezig dat Van de Beek Ajax eveneens de rug toekeert, ook vanwege de rol van de middenvelder in de Johan Cruijff ArenA. Zaakwaarnemer Guido Albers bevestigde onlangs in gesprek met Voetbal International dat er inderdaad wat speelt rond zijn pupil.

“Het klopt dat die interesse er al enige tijd is. Afgelopen zomer was het ook al concreet, maar Donny koos bewust voor een langer verblijf bij Ajax. Helaas is het allemaal in de afgelopen maanden anders verlopen dan we voor ogen hadden”, vertelde de belangenbehartiger over Van de Beek, die naar verluidt onder meer in de belangstelling staat van Liverpool, Manchester United en Chelsea.