Ajax en Ziyech bereiken akkoord over ‘fenomenaal contract’

Ajax en Hakim Ziyech hebben een akkoord bereikt over een nieuw contract. Aan de duur verandert niets, maar de arbeidsovereenkomst van de middenvelder krijgt volgens De Telegraaf wel ‘een grote opwaardering’. Ziyech ligt momenteel tot de zomer van 2021 vast in Amsterdam.

De 25-jarige Ziyech hoort nu bij de bestbetaalde voetballers van de Eredivisie en de krant spreekt dan ook over ‘een fenomenaal contract’. De linkspoot leek deze zomer te vertrekken, maar onder meer AS Roma haakte af en dus bleef hij in de Johan Cruijff ArenA. Ajax heeft van die gelegenheid gebruikgemaakt om Ziyech te belonen.

De afgelopen dagen hebben het management van de Marokkaans international en Ajax ‘zware onderhandelingen’ met elkaar gevoerd. Daar is deze nieuwe arbeidsovereenkomst voor Ziyech dus uit voortgevloeid. Het is onduidelijk hoeveel Ziyech met zijn nieuwe contract precies gaat verdienen bij de club van trainer Erik ten Hag.

Ziyech kent een uitstekende start van het seizoen. Hij speelde negen wedstrijden en was daarin goed voor drie doelpunten en drie assists, waarmee hij Ajax hielp om zich te kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League. Ziyech voetbalde eerder voor FC Twente, sc Heerenveen en amateurvereniging ASV Dronten.