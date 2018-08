Real presenteert opvolger van Ronaldo: ‘Dit is een speciale aangelegenheid’

Mariano Diaz is officieel speler van Real Madrid. De 25-jarige aanvaller, die voor vijf jaar heeft getekend, is vrijdag gepresenteerd in het Santiago Bernabéu. Diaz, opgeleid bij de Spaanse grootmacht, komt voor tientallen miljoen euro’s over van Olympique Lyon. “Vandaag is een speciale dag. Ik kom thuis”, zegt Diaz op de site van de Koninklijke.

“Ik kan de club alleen maar bedanken. De trainer (Julen Lopetegui, red.) en de president (Florentino Pérez, red.) wil ik bedanken dat ze mij de kans gunnen om dit shirt te dragen en om de beste club ter wereld te vertegenwoordigen. Ik kijk ernaar uit om de kleedkamer met geweldige spelers te delen. Ik ga mijn uiterste best doen en mijn ziel en zaligheid stoppen in de club. Hala Madrid!”, aldus Diaz, die met nummer zeven gaat spelen, voorheen het rugnummer van Cristiano Ronaldo.

Pérez is blij Diaz weer te verwelkomen bij de club. “Dit is een speciale aangelegenheid, want vandaag verwelkomen we een van onze eigen spelers. Hij begrijpt de waarden en principes die ons tot de meest prestigieuze en geliefde club ter wereld hebben gemaakt. Hij heeft zijn kwaliteiten en talent het afgelopen jaar kunnen tonen in de Franse competitie en hij heeft deze kans verdiend.”

De voorzitter van de Champions League-winnaar richt het woord vervolgens tot de spits. “Dit is de start van een van de belangrijkste stappen in jouw voetballoopbaan. Je moet een voorbeeld stellen voor wat La Fabrica, onze jeugdacademie, betekent. De plek waar waarden worden ingeslepen en onze identiteit wordt vastgelegd. Jij moet het symbool worden voor al onze talenten die elke dag keihard werken.”