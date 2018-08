Ten Hag: ‘Om 00.00 uur hoop ik hem aan boord te hebben’

Hakim Ziyech blijft dit seizoen zeer waarschijnlijk bij Ajax. Trainer Erik ten Hag kon vrijdagmiddag op de persconferentie niet bevestigen dat de Marokkaans international op de slotdag van de transferperiode niet uit de Johan Cruijff ArenA vertrekt, maar kon wel bevestigen dat de gesprekken over een nieuw en verbeterd contract voor Ziyech zijn opgestart.

Het huidige contract van Ziyech loopt door tot medio 2021. Ajax wil zijn verbintenis openbreken en verlengen onder verbeterde voorwaarden. “Hakim heeft nog niet gezegd dat hij voor honderd procent zeker blijft, maar wij gaan ervan uit. Er ligt een afspraak en om 00.00 uur vanavond hoop ik hem aan boord te hebben. Wij gaan er honderd procent vanuit dat het ook zo gebeurt.”

Eerder deze week schreef De Telegraaf al dat Ziyech kan rekenen op een flinke salarisverhoging. “Natuurlijk hebben we het daarover”, reageerde Ten Hag. “De hiërarchie moet eruit blijken. Wat mij betreft tekent hij bij, maar dat is niet aan mij. Ik ben de trainer en kan slechts adviseren. Ik zou als clubleiding proberen bij te tekenen en op te hogen. We moeten de bijdrage die hij aan Ajax levert waarderen.”

Ziyech gaf aan het einde van vorig seizoen bij de clubleiding van Ajax aan dat hij deze zomer een transfer wilde maken. De clubleiding gaf aan bereid te zijn om daarin mee te denken. AS Roma leek de nieuwe werkgever van Ziyech te worden, maar die overstap ketste af. Nu Ajax zich heeft geplaatst voor de Champions League, lijkt het erop dat de aanvallende middenvelder blijft.

Ten Hag rekent niet meer op inkomende transfers. “Wij gaan er wel vanuit dat we het met deze selectie gaan doen. We hebben een goede groep en we spelen Champions League”, aldus de coach, die eerder deze week nog zei dat hij hoopte op een extra aanvaller. “Op een aantal posities zijn we kwetsbaar. De spelers die wij wilden hebben, verdwijnen van de lijst omdat ze elders tekenen. Wij hebben het onderzocht, maar vooralsnog zijn dat onmogelijkheden.”