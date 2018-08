‘Tadic wordt de grote aankoop genoemd, maar Blind is het’

Ajax wist zich dinsdagavond ten koste van Dynamo Kiev te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Een doelpuntloos gelijkspel was voldoende voor de Amsterdammers na de 3-1 zege in de Johan Cruijff ArenA, waardoor de ploeg van Erik ten Hag zich mag opmaken voor zes groepsduels. Henk Spaan heeft genoten van het spel van Ajax.

De columnist van Het Parool was met name onder de indruk van Daley Blind, terwijl Dusan Tadic, de andere zomeraankoop die de Premier League inruilde voor Ajax, minder presteerde dinsdagavond. “Twaalf keer verloor hij de bal, gaf hij een waardeloze pass, schoot hij hoog over en miste hij een penalty”, constateert Spaan.

“Enthousiast kon ik worden over de prestatie van Blind, die een wedstrijd speelde die de huidige centrale verdedigers van Manchester United, gekocht door José Mourinho, nooit hebben gespeeld. Tadic wordt de grote aankoop genoemd, maar Blind is het”, luidt de conclusie van Spaan. Ten Hag was eveneens tevreden over het spel van Ajax, zo liet hij na afloop weten.

“Er zit nog zo veel lucht naar boven in. Wel hebben we hier in Kiev veel te veel kansen gemist. We moeten echt effectiever worden. Dan wordt het leven een stuk makkelijker. Dat ga ik ze nog wel onder de neus wrijven. We moeten elkaar uitdagen en iedere week beter worden”, zo zei de oefenmeester. De loting voor de groepsfase van het miljardenbal wordt donderdag om 18.00 uur verricht.