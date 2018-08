De Boer bevestigt: ‘Uiteindelijk koos hij voor Real Madrid’

Martin Ödegaard maakte zondag zijn debuut voor Vitesse. De middenvelder kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen tegen AZ (0-0). Vitesse is de tweede werkgever in Nederland voor Ödegaard, nadat hij al voor sc Heerenveen speelde. Hij had in het verleden ook bij Ajax terecht kunnen komen.

“Ik weet dat wij hem heel graag wilden binnenhalen. Uiteindelijk koos hij voor Real Madrid”, bevestigt voormalig trainer Frank de Boer bij Ziggo Sport. “Na twee jaar speelt hij al op Eredivisie-niveau. Misschien zou hij nu wel vaste basisspeler van Ajax zijn.”

“De stap naar een grote competitie is vaak een slechte stap. Bijna niemand redt het.” De negentienjarige Ödegaard ruilde Strömsgodset IF in de winter van 2015 in voor Real Madrid en speelde twee wedstrijden in het eerste elftal van de Koninklijke. Sinds januari 2017 speelde hij op huurbasis voor sc Heerenveen.

De Boer is niet enthousiast over wat Ödegaard tot dusverre heeft gepresteerd: “Hij moet het allemaal nog laten zien. Zijn cijfers spreken niet in zijn voordeel.” Ödegaard kwam in Friesland tot 43 wedstrijden en was daarin goed voor 3 doelpunten en 5 assists. Zijn contract bij Real loopt nog tot medio 2021 door.