FC Twente wikkelt nasleep transfer Tadic af met schikking van ruim drie ton

FC Twente heeft donderdag een schikking getroffen met de Engelse voetbalmakelaars Ian Hetherington en Nick Marshall, zo meldt TC Tubantia. De twee waren vier jaar geleden betrokken bij de transfer van Dusan Tadic naar Southampton, die de Tukkers voor dertien miljoen euro inruilde voor the Saints. De twee stuurden vervolgens een rekening van een half miljoen euro naar Enschede, maar FC Twente weigerde daarop om dit bericht over te maken.

Tadic’ eigen zaakwaarnemer Zoran Pavlovic bedong tijdens de onderhandelingen van de transfer al een commissie van 3,6 miljoen euro. De belangenbehartiger ging in eerste instantie voor een bedrag van 1,8 miljoen euro, maar verdubbelde die som toen hij doorkreeg dat Twente in financiële problemen verkeerde en Tadic wel moest verkopen.

De twee Britten speelden echter ook een rol bij de verhuizing van Tadic naar Southampton en verschenen donderdag in de Almelose rechtbank om hun gelijk te halen. Tijdens de zitting werd duidelijk dat Hetherington en Marshall door voormalig Twente-directeur Aldo van der Laan waren ingeschakeld. De twee hebben daarentegen nooit schriftelijk opdracht gekregen van de club zelf en ook zijn er geen afspraken gemaakt over eventuele bemiddelingskosten.

Aan de hand van e-mailverkeer tussen Van der Laan, FC Twente-controller Gert-Jan Nijweide en de twee Engelse voetbalmakelaars concludeerde de rechter echter dat het duo wel degelijk werk heeft verricht namens de club. Nadat de advocaat van Hetherington en Marshall liet weten Van der Laan en Nijweide onder ede te willen horen, stelde huidig FC Twente-directeur Erik Velderman voor om de zaak te schikken. Hoewel Hetherington in eerste instantie nog liet weten dat het halve miljoen dat hij eerst in gedachten had ‘een bescheiden bedrag’ was, ‘slechts 3,8 procent van de transfersom’, gingen hij en zijn compagnon uiteindelijk akkoord met een schikking van 3,5 ton.

De zaak rond de transfer van Tadic lijkt daarmee afgerond, aangezien de arbitragecommissie van de KNVB eerder al bepaalde dat FC Twente niet de volledige 3,6 miljoen aan Pavlovic hoeft te betalen. De zaakwaarnemer van de huidige spelmaker van Ajax zou misbruik hebben gemaakt van de situatie, waardoor het bij de 2,5 miljoen die tot nu toe aan de belangenbehartiger is overgemaakt blijft. Velderman liet na de zitting weten dat de club al rekening hield met een ‘nabrander’ omtrent de activiteiten van Hetherington en Marshall.