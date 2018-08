‘Hij had best de opvolger van El Ahmadi kunnen worden’

Sofyan Amrabat rondt waarschijnlijk donderdag zijn overstap naar Club Brugge af. De middenvelder levert Feyenoord minimaal tweëenhalf miljoen euro op en daarmee maken de Rotterdammers verlies, want zij namen Amrabat voor vier miljoen over van FC Utrecht. Sjors Ultee vindt het jammer dat Amrabat vertrekt.

“Ik heb het idee dat Sofyan nooit lang een kans heeft gekregen. Hij had volgens mij best de opvolger van El Ahmadi (Karim, red.) kunnen worden, wat hij op den duur ook hoopte. Nu voelt-ie zich een breedtespeler”, aldus de voormalig assistent-trainer van FC Utrecht in gesprek met De Telegraaf.

Met zijn transfer komt voor Amrabat een einde aan een moeizaam dienstverband in Rotterdam. Een jaar geleden betaalde Feyenoord zogezegd vier miljoen aan FC Utrecht om de Marokkaans international over te nemen, maar hij slaagde er nooit in om een vaste basisplaats te veroveren en diende onlangs een transferverzoek in. Namens Feyenoord kwam hij tot 21 competitieduels, waarvan 10 als invaller. Zijn contract in De Kuip liep nog drie seizoenen door.

Deze jaargang kwam Amrabat niet in actie in de Eredivisie. Wel begon hij vanuit de basis in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV en startte hij in de uitwedstrijd tegen AS Trencin vanaf de aftrap. De WK-ganger kon Feyenoord overigens ook inruilen voor andere clubs: FSV Mainz 05 en Sporting Portugal hadden eveneens interesse. Omdat Club dit seizoen uitkomt in de Champions League, gaf Amrabat de voorkeur voor een verhuizing naar Brugge.