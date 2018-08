Ödegaard terug in de Eredivisie: ‘Ik raakte onder de indruk van Vitesse’

Martin Ödegaard is terug in de Eredivisie. De aanvallende middenvelder wordt door Real Madrid verhuurd aan Vitesse, zo maken de Arnhemmers dinsdagmiddag bekend via de officiële kanalen. In Madrid heeft de talentvolle Noor geen uitzicht op speeltijd en daardoor werd hij vanaf januari 2017 anderhalf jaar bij sc Heerenveen gestald.

De negentienjarige Ödegaard stond in de belangstelling van meerdere clubs. Hij kon als huurling in LaLiga spelen, werd gelinkt aan zijn oude club Heerenveen en zou in de belangstelling hebben gestaan van Engelse clubs. Vitesse trok echter aan het langste eind en dat is een belangrijke coup voor de club, mede omdat men vanwege het vertrek van Mason Mount behoefte had aan creativiteit. Bij Vitesse gaat Ödegaard de concurrentie aan met Matus Bero, die in de zomer werd overgenomen van het Turkse Trabzonspor.

"De afgelopen anderhalf jaar heb ik al in de Eredivisie gespeeld", vertelt de jongeling op de website van zijn nieuwe club. "Ik ben toen onder de indruk geraakt van Vitesse. Ik heb Vitesse leren kennen als een goed voetballende ploeg, met een aanvallende en dominante spelopvatting. Ik denk dat die manier van spelen mij goed ligt. Ook heeft Vitesse laten zien jonge spelers een kans te durven geven. Daarom ben ik blij met de kans die Vitesse mij biedt."

Technisch directeur Marc van Hintum zegt 'heel blij' te zijn met de komst van de huurling. "Ondanks interesse van andere clubs hebben we Martin kunnen overtuigen met de visie waar Vitesse voor staat. Martin beschikt over kwaliteiten die een team een impuls kunnen geven." Ödegaard, wiens contract bij Real Madrid nog drie jaar doorloopt, kwam veertig keer in actie voor Heerenveen in de Eredivisie. In die wedstrijden maakte hij drie doelpunten. Voor Real kwam hij in mei 2015 tot één competitieduel.