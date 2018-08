Amrabat dient transferverzoek in: ‘Daarom kies ik voor andere mensen’

Sofyan Amrabat wil vertrekken bij Feyenoord. De middenvelder heeft een transferverzoek ingediend bij de clubleiding, zo vertelt trainer Giovanni van Bronckhorst zondag in gesprek met FOX Sports, voorafgaand aan het competitieduel met Excelsior. “Of er voor Sofyan nog een toekomst is bij Feyenoord ligt aan hemzelf en wat hij zelf wil.”

“Wat hij wil weet ik en daarom kies ik voor andere mensen. Hij heeft aangegeven dat hij het liefst weg wil bij Feyenoord, daarom maak ik nu andere keuzes. Hierdoor houd ik geen rekening meer met hem in de plannen”, laat Van Bronckhorst weten. Amrabat kwam vorig jaar zomer over van FC Utrecht en tot op heden kwam de middenvelder tot 21 competitieduels.

Ook voor Jean-Paul Boëtius lijkt een vertrek bij de club uit Rotterdam aanstaande. “Jean-Paul heeft zichzelf vorige week geen dienst bewezen door van het veld te gaan. Ook al het incident in Istanbul (na een oefenduel met Fenerbahçe, red.). Bij Jean-Paul is het meer een optelsom. Niet alleen van dit seizoen, maar ook van vorig seizoen", stelt Van Bronckhorst vast.

“Jean-Paul is aan het kijken voor een oplossing en daar moet Martin van Geel (technisch directeur, red.) ook aan werken. Dat doet hij ook. Je weet nooit hoe het verder loopt in de toekomst, maar op dit moment komt hij niet meer voor in mijn plannen." Boëtius keerde in de zomer van 2017 terug bij Feyenoord, na een niet zo succesvol dienstverband bij FC Basel.