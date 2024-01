Van Bronckhorst ziet Besiktas op dramatische wijze aan 2024 beginnen

Besiktas is 2024 zeer slecht begonnen. De huidige nummer vijf in de Turkse Süper Lig verloor vrijdag op eigen veld namelijk met 1-3 van middenmoter Kasimpasa. Nuno Da Costa was met een hattrick de grote held aan de kant van de bezoekers. Een flinke tegenvaller voor Besiktas, waar Giovanni van Bronckhorst de beoogde nieuwe hoofdcoach is.

Da Costa sloeg vijf minuten voor rust voor het eerst toe. De 32-jarige aanvaller uit Kaapverdië werd op maat bediend en knalde vervolgens onberispelijk raak in de rechterbovenhoek: 0-1. Een dreun voor Besiktas, dat zich echter snel herstelde. Semih Kilicsoy tekende in blessuretijd van de eerste helft en vanuit een rebound voor de 1-1. De assist was van voormalig Vitessenaar Milot Rashica.

De winst was echter voor Kasimpasa, met een heldenrol voor Da Costa in de slotfase. De ervaren aanvaller zorgde al koppend voor de 1-2 en verdubbelde de voorsprong van zijn ploeg slechts drie minuten later. Besiktas was daarna niet meer bij machte om de achterstand weg te poetsen, waardoor alweer de zevende nederlaag van dit seizoen een feit is voor de weggezakte topclub.

Hattrick by Nuno Da Costa Besiktas 1-3 Kasimpasapic.twitter.com/fXsVqQIbDS — FootColic ?? (@FootColic) January 5, 2024

41' 0-1 Nuno Da Costa (assist: Haris Hajradinovic)45' 1-1 Semih Kilicsoy (assist: Milot Rashica)80' 1-2 Nuno Da Costa (assist: Iron Gomis)83' 1-3 Nuno Da Costa (assist: Claudio Winck)