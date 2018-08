De Ligt: ‘Zonder de VAR hadden we vandaag misschien van VVV verloren’

Ajax behaalde zaterdagavond zijn eerste overwinning van het seizoen in de Eredivisie. De ploeg van coach Erik ten Hag boekte in De Koel dankzij de VAR een zwaarbevochten 0-1-zege op VVV-Venlo. Dusan Tadic benutte twee minuten voor tijd een een penalty nadat scheidsrechter Kevin Blom de bal op advies van de videoarbitrage op de stip legde.

Ook aan het einde van de eerste helft werd Ajax geholpen door de VAR. Toen besloot Blom een goal van Martin Samuelsen na het raadplegen van de videoarbiter af te keuren. Matthijs de Ligt vond de beslissingen van de VAR terecht. “We hebben er in Nederland voor gekozen om die VAR te gebruiken. Zonder hadden we vandaag misschien verloren, maar nu hebben we geluk”, benadrukte hij tegen FOX Sports.

“Vanuit mijn hoek leek het ook op een forse duw in de rug van Klaas-Jan Huntelaar en dus een penalty”, verwees de captain naar de duw van Roel Janssen. “Daar attenderen we de scheidsrechter dan op. Eerst gaf hij hem niet, maar na de beelden te hebben gezien was het wel echt een penalty.” Huntelaar sloot zich daar volledig bij aan. “Ik vond dat Blom het zelf ook wel kon beoordelen. Toen hij er niet voor floot, had ik geen penalty meer verwacht. Maar toen hij ging kijken wist ik wel dat hij hem zou geven.”

“We hebben geluk gehad. Maar als we meedogenloos zijn voor de goal hebben we nu helemaal geen discussie”, oordeelde Ten Hag op zijn beurt. Collega Maurice Steijn vond de penalty voor Ajax terecht, maar stelde tevens dat de 1-0 voor rust ook had moeten tellen. “Ik vond het wel een penalty voor Ajax, dat zag ik direct. Onze 1-0 vond ik een doelpunt. Tagliafico kon er gewoon niet meer bij. Hij kan fluiten voor het wegtrekken, maar ik vond het allemaal wel meevallen”, stelde de oefenmeester van VVV.

Ten Hag betreurde dat Ajax een late strafschop nodig had om tot winst te komen. "Zo ver moeten we het helemaal niet laten komen. In de eerste helft kregen we al vier of vijf grote kansen. Dan moeten we scoren en maken we het ons veel eenvoudiger. Nu hebben we geluk. Het was een penalty maar het is wel zuur voor VVV." Hij telde immers de 1-0 van VVV al. "Ik zag wel wat, maar ik stond er zo ver vanaf dat ik niet kon zien wat er exact gebeurde."

"Blijkbaar was het een overtreding. Bij Huntelaar zag ik wel direct wat er aan de hand was en dan is er maar één straf: een penalty. Maar als de VAR er niet was geweest, was hij er niet op gegaan", zag ook Ten Hag in. Ondanks de moeizame seizoenstart gaan de Amsterdammers met vier punten uit twee duels voorlopig aan kop in de Eredivisie.