Ajax dankt VAR en voorkomt slechtste start sinds 1958

Ajax heeft in de tweede wedstrijd van het seizoen de eerste zege geboekt in de Eredivisie. De Amsterdammers leken af te stevenen op een gelijkspel, maar wonnen door een late strafschop van Dusan Tadic met 0-1. Kevin Blom kende de penalty toe na het raadplegen van de videobeelden, nadat hij in de eerste helft een discutabel doelpunt van VVV-Venlo afkeurde. Ajax voorkwam dat het voor het eerst sinds 1958/59 een seizoen begon met twee duels zonder zege.

Erik ten Hag kondigde al aan niemand te zullen sparen voor het midweekse duel met Dynamo Kiev en hield zijn woord. De trainer stuurde dezelfde elf namen het veld op als in het duel met Standard Luik (3-0 zege). In die wedstrijd waren de Amsterdammers oppermachtig, maar tegen VVV ging het veel minder soepel. Sterker nog: zes minuten voor rust leken de Limburgers op voorsprong te komen. Een droge knal van Martin Samuelsen was doelman André Onana te machtig. Het doelpunt werd echter afgekeurd, nadat Blom de videobeelden bekeek.

De arbiter zag dat Samuelsen voor zijn uithaal licht aan het shirt van Nicolás Tagliafico trok, waarna hij de treffer annuleerde. Voor dat moment waren de beste kansen al voor Ajax. In de achtste minuut had David Neres de score moeten openen na een steekpass van Tadic, maar met zijn verkeerde been schoof de Braziliaan de bal ver naast. Diezelfde Neres moest na 26 minuten vervangen worden door Zakaria Labyad, nadat hij uitviel met een blessure. In een één-op-één-situatie met Lars Unnerstall wist Labyad zijn invalbeurt niet te bekronen.

VVV liet zich niet onbetuigd en werd enkele keren dreigend in de counter. Het (afgekeurde) doelpunt kwam dan ook niet uit de lucht vallen; voor Ten Hag was er genoeg te bespreken in de rust. Het spel was in de tweede helft echter ook niet goed genoeg om VVV de wil op te leggen. Het tempo lag te laag en het opbouwen van aanvallen ging niet soepel genoeg; Ajax probeerde het vaak zonder succes van afstand. Halverwege de tweede helft waren de gasten wel heel dicht bij een goal: een laag schot van Mazraoui werd door Unnerstall gepareerd.

Bij Ajax ontbrak de scherpte en VVV had de organisatie goed op orde. Zodoende leek de thuisploeg zonder al te veel problemen stand te houden in De Koel. De Limburgers roken hun eerste punt sinds 2011 tegen Ajax, maar door een late strafschop trok de topclub toch aan het langste eind. Blom raadpleegde opnieuw de videobeelden, ditmaal na een beuk van Roel Janssen bij Klaas-Jan Huntelaar, en kende een penalty toe. Dusan Tadic benutte het buitenkansje met een schot door het midden, waarna Johnatan Opoku in de blessuretijd een grote kans op de 1-1 miste.