Weghorst: ‘Ik zou Ronaldo dolgraag willen spreken over dat soort dingen’

Er zijn weinig spelers zó bezeten van hun vak als Wout Weghorst. De aanvaller van VfL Wolfsburg is de eerste om toe te geven dat het niet makkelijk is om met hem te leven en dat het gevoel van eenzaamheid misschien nog wel het zwaarste is van de weg die hij aflegt. Weghorst wil meer doen dan andere voetballers. “Omdat ik mijn succes behaal door dat stukje extra”, verzekert de aanvaller zaterdag in De Telegraaf.

Weghorst weet dat de standaard die hij hanteert, niet de standaard is van heel veel mensen. “Ik ga vrij ver. Dit wordt mijn zevende seizoen als profvoetballer en sinds mijn eerste jaar bij FC Emmen draait mijn leven 24 uur per dag om voetbal. Ik ben en leef heel egoïstisch, ook naar mijn vriendin toe. Voor mij is er geen middenweg. En ik ben ook de eerste om toe te geven dat het niet makkelijk is om met mij te leven.”

Ook bij Wolfsburg, de volgende stap in zijn loopbaan, staat zijn auto vaak als enige nog op het parkeerterrein. “Daar heb ik me altijd zo over verbaasd. Dat mensen dus blijkbaar niet alles eruit halen wat erin zit. Soms denk ik: het is echt jammer dat ik niet dat exceptionele talent heb. Als ik dat had gehad, dan had ik waarschijnlijk de absolute top kunnen bereiken. Ik ga nu wel voor mijn eigen persoonlijke top. Maar doordat ik niet die uitzonderlijke aanleg heb, weet ik niet hoe hoog die zal zijn.”

Spelen voor het Nederlands elftal op een eindtoernooi en uitkomen voor Liverpool op Anfield, daar droomt Weghorst van kleins af aan van. “Als ik vol overgave blijf trainen, denk ik dat die kans er komt. Natuurlijk hangt zoiets van meerdere facetten af. Je moet fit blijven, een trainer en club moeten het in je zien zitten. Maar los daarvan kun je veel dingen in het leven zelf afdwingen.”

Weghorst weet zelf ook heel goed dat hij een gebruiksaanwijzing heeft en het zichzelf ook niet heel makkelijk maakt met zijn manier van sportbeleving. “Heel veel mensen houden er niet van en vinden het te veel. Ik word daarom ook vaak afgemaakt en veroordeeld. Daar baal ik ook echt wel van, hoor. Speel je een wereldpot, maak je twee goals en dan gaat het na afloop alleen maar over dat ik als een debiel loop te juichen.”

Weghorst weet dat die kritiek nooit zal verdwijnen. “Kijk maar naar Cristiano Ronaldo. Wat denk je hoe hij zich vaak voelt? Hij speelt voor de grootste clubs ter wereld, maar heeft alsnog heel veel tegenstand. Ik zou hem dolgraag een keer willen spreken over dat soort dingen. “