De Mos kraakt gehanteerde beleid bij PSV: ‘Matthijs de Ligt is nu verder’

Aad de Mos is fan van Armando Obispo en eerder stelde de voormalig oefenmeester dat de verdediger van PSV beter is dan Matthijs de Ligt van Ajax. De Mos erkent dat de Ajacied er momenteel beter voor staat, maar legt de schuld van de mindere ontwikkeling bij Obispo vooral neer bij het beleid van de Eindhovenaren.

“Tussen twaalf en zestien gaat er vaak iets mis in de jeugdopleiding. Trainers zijn te weinig creatief. Ze zijn met hun eigen carrière bezig. Jeugdtrainers willen de bestuurskamer binnenkomen en zeggen dat ze gewonnen hebben. Maar wie er eigenlijk had moeten winnen, was Obispo”, zegt De Mos in gesprek met ELF Voetbal. De trainer in ruste wil dan ook graag zien dat men de weerstand verhoogt in de jeugd.

“Zeker bij topclubs heeft de jeugd vaak veel balbezit. De fout die veel trainers maken, is dat ze hun verdedigers niet één-op-één laten verdedigen. Obispo was zo goed tussen zijn twaalfde en zestiende levensjaar, die had helemaal geen verdediger naast hem nodig. Hij had aan zijn verdedigende kwaliteiten kunnen sleutelen als ze hem iedere wedstrijd alleen in het centrum hadden gezet.”

De Mos constateert dat Obispo ook de pech heeft dat PSV concurrenten van buitenaf haalt, zoals Daniel Schwaab en onlangs Trent Sainsbury. “Ajax zet daar gelijk Frenkie de Jong of De Ligt neer. Die hebben ook foutjes gemaakt. De Ligt is nu verder dan Obispo, terwijl ze in dezelfde leeftijdscategorie zitten. Maar ook jongens als Perr Schuurs en De Ligt hebben problemen met verdedigen. Ze missen vaak de finesses van goed verdedigen, omdat ze in de jeugd altijd moeten opbouwen.”