‘Vitesse troeft Heerenveen af en strikt Ödegaard’

Niet sc Heerenveen maar Vitesse wordt mogelijk de nieuwe club van Martin Ödegaard, zo melden de Gelderlander en Omrop Fryslan dinsdagmiddag. Volgens het dagblad wil de Arnhemse club de middenvelder annex aanvaller, die inmiddels in Nederland zou zijn, op huurbasis van Real Madrid overnemen. Vitesse gaat desgevraagd niet in op namen.

Ödegaard ontbreekt in de wedstrijdselectie van Real Madrid in het kader van de Europese Super Cup. Spaanse media verzekerden eerder vandaag dat dit te maken had met zijn naderende terugkeer naar Heerenveen, waar hij de afgelopen anderhalf jaar al op huurbasis speelde. Zijn toekomst op korte termijn zou volgens de laatste berichten echter in GelreDome liggen.

Namens Heerenveen is Ödegaard tot op heden tot 43 wedstrijden gekomen, waarin hij 3 keer scoorde en 5 keer een medespeler in stelling bracht. Deze zomer keerde de Noors international terug bij de Koninklijke en maakte hij de voorbereidingstour van de Spaanse topclub in de Verenigde Staten mee. De jonge spelmaker, die nog tot medio 2021 vastligt in de Spaanse hoofdstad, zei eerder nog dat hij het avontuur in de Eredivisie als 'een gesloten hoofdstuk' beschouwde.

"Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar als er geen veranderingen komen zal ik bij Real Madrid aan de voorbereiding beginnen. Dat is natuurlijk een geweldige kans om mezelf weer te laten zien", legde hij uit aan persbureau NTB. "Het belangrijkste is dat ik bij een team terechtkom waar ik kan spelen. Een verhuur aan een andere Spaanse club is een goed alternatief, maar op dit moment weet ik verder van niets."