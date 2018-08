Ten Hag nuanceert ‘belofte’ aan Van de Beek: ‘Zo heb ik het gezegd’

Donny van de Beek moest het in de laatste twee kwalificatiewedstrijden voor de Champions League stellen met een plaats op de reservebank. Trainer Erik ten Hag beloofde in aanloop naar de wedstrijd tegen Heracles Almelo (1-1) dat de 21-jarige middenvelder ook in de return tegen Standard een basisplaats zou hebben, maar krabbelt nu terug.

“Hij gaat morgen (tegen Heracles, red.) spelen. Tegen Standard Luik is hij ook basisspeler en de zaterdag erna is hij ook basisspeler”, sprak Ten Hag vrijdag tegenover De Telegraaf. In gesprek met diezelfde krant nuanceert de oefenmeester nu die uitspraak. “Ik heb niet gezegd dat Donny tegen Heracles of Standard Luik zou spelen. Ik heb gezegd dat ik een kern van zestien basisspelers heb. Ik moet er elf kiezen. Zo heb ik het gezegd.”

Ten Hag wilde weinig kwijt over zijn middenveld tegen Standard, waar ook Frenkie de Jong of Daley Blind zou kunnen spelen. “De persoonlijke voorkeur van Frenkie is niet belangrijk. Het teambelang staat voorop”, zegt de oefenmeester, die naar eigen zeggen niet weet wat de beste positie van De Jong is. “Dat is helemaal niet gek, want het moet zich allemaal nog settelen. Vorig seizoen was het heel duidelijk.”

“Toen Frenkie achterin wegviel, vielen onze stabiliteit en het tempo aan de bal weg. Maar we hebben Daley aangetrokken om Frenkie op het middenveld te laten spelen”, aldus Ten Hag. Ajax neemt het dinsdagavond in eigen stadion op tegen Standard, nadat de heenwedstrijd in België in een 2-2 gelijkspel eindigde. “Ik heb het ideale team wel in mijn hoofd, maar zoals elk seizoen valt het elftal pas na zeven of acht wedstrijden in elkaar.”