Ten Hag heeft geen spijt: ‘Achteraf makkelijk conclusies aan te verbinden’

Ajax neemt het dinsdagavond in de Johan Cruijff ArenA op tegen Standard Luik in het kader van de derde voorronde van de Champions League. De Amsterdammers speelden vorige week met 2-2 gelijk tegen de Belgische club, nadat de bezoekers eerst nog een 0-2 voorsprong hadden bereikt. Erik ten Hag erkent maandag op een persconferentie dat zijn spelers er op een gegeven moment te makkelijk over dachten.

“Ik heb geen spijt van de opstelling van zaterdag”, begint Ten Hag met een referentie aan het gelijkspel tegen Heracles Almelo (1-1), geciteerd door Voetbal International. “Achteraf is het makkelijk om daar conclusies aan te verbinden. Ik baal natuurlijk als een stekker dat we niet wonnen en van het vertoonde spel, maar er stond een goed elftal. Tegen Standard zullen we zeker met de sterkste opstelling starten. Pas na zeven, acht wedstrijden valt de puzzel in elkaar.”

Ten Hag vindt dat er tegen Standard een vorm van gemakzucht te bespeuren viel en dat wil hij niet weer zien. "We gingen niet meer volle bak in de tweede helft en werden daarom ontzettend slordig aan de bal. Veel onnodig balverlies en we benutten ook de kansen niet. Bij 2-0 hadden we de kans om 3-0 te maken en bij 2-1 kregen we ook de kans op 3-1. Dat laten we dan na”, zo stelt de oefenmeester van Ajax.

“Luik creëerde weinig echte open kansen in het vorige duel. Het waren eigenlijk alleen maar schoten van afstand. Als wij ons eigen spel spelen, moet het goed komen. Wat ik verwacht? Geen open wedstrijd in elk geval. We zullen anticiperen op wat Standard doet”, wordt Ten Hag geciteerd door het Algemeen Dagblad. De trainer geeft aan dat Kasper Dolberg nog niet kan spelen en dat Carel Eiting een twijfelgeval is.

“Hij gaat zo wel trainen, maar hij had last van buikkrampen. We moeten kijken hoe zich dat ontwikkelt”, aldus Ten Hag. Klaas-Jan Huntelaar, eveneens aanwezig op de persconferentie, is het met zijn trainer eens dat Ajax een betere uitgangspositie had kunnen bewerkstelligen."Ik denk dat we gewoon ons eigen spel moeten spelen en vanuit daar onze kansen moeten creëren en de wedstrijd naar ons toe moeten trekken."

Huntelaar benadrukt dat het opportunisme dat heerste na de twee overwinningen tegen Sturm Graz vooral iets was wat bij de buitenwacht aanwezig was. Over de verwachte landstitel wil de spits dan ook niet praten. “Het kampioenschap is pas in mei en niet nu. Deze twee wedstrijden komen er nu aan en daar halen wij het maximale uit." Mocht Ajax zich kwalificeren, dan wacht in de laatste voorronde Dynamo Kiev of Slavia Praag.