Huntelaar kraakt Ajax: ‘Er was van alles te weinig bij ons, zeker te weinig wil’

Ajax begon zaterdag zwak aan de Eredivisie. De ploeg van Erik ten Hag moest in de eigen Johan Cruijff ArenA genoegen nemen met een 1-1-gelijkspel tegen Heracles Almelo. Ajax kwam in de 84e minuut zelfs op een 0-1 achterstand door een geweldig doelpunt van Kristoffer Peterson, maar vier minuten later redde Matthijs de Ligt in elk geval nog een punt. “Heel frustrerend”, verzuchtte Klaas-Jan Huntelaar na afloop.

“Er was van alles te weinig bij ons. Vooral te weinig wil, alleen in de slotfase toen we al in een slechte situatie zaten toonden we dat”, vertelde de aanvaller, die na 56 minuten binnen de lijnen kwam, in gesprek met FOX Sports. “We moeten naar onszelf kijken, we hebben er simpelweg te weinig voor gedaan. Ik vond ons ook niet zo fris ogen, qua looparbeid waren we ook niet fel en gretig genoeg.”

“We pasten ons aan het tempo van Heracles aan en gingen er qua intensiteit niet overheen.” Voor Huntelaar voelt de remise als een verliespartij. “Het is voor ons een goede wake up-call, je moet iedere week aan de bak. Je kan niet ongestraft zo spelen als wij vandaag hebben gedaan. Dit is een enorme domper.”

Ajax kent door de remise een slechte generale voor de return van dinsdag op eigen veld tegen Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag moet daarin de 2-2 van afgelopen dinsdag in de heenwedstrijd verdedigen om de play-offs van het belangrijkste Europese bekertoernooi te bereiken.

Ook Donny van de Beek baalde verschrikkelijk van het gelijkspel. De middenvelder was de competitie voor eigen publiek graag beter begonnen en had zichzelf meer willen laten zien. “Ja, echt wel. Ik wilde ten eerste winnen, maar ook mezelf laten zien. Het is dan gewoon klote dat we 1-1 spelen. Iedereen vloekt, tiert en baalt er natuurlijk van.” De gewijzigde startopstelling ten opzichte van de laatste weken is volgens Van de Beek geen geldig excuus. “Alsnog zouden we dan moeten winnen. We hebben als team gefaald, denk ik”, benadrukte hij in gesprek met de NOS.