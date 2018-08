Ten Hag: ‘Als je dat achteraf beschouwt zou je daar ja op kunnen antwoorden’

Erik ten Hag is niet te spreken over de wijze waarop Ajax is begonnen aan het seizoen in de Eredivisie. De trainer zag zijn ploeg zaterdagavond worstelen met Heracles Almelo: Ajax sleepte ternauwernood een punt uit het vuur dankzij een kopbal van Matthijs de Ligt. "Een gelijkspel thuis tegen Heracles is verliezen en dat is te weinig", concludeert Ten Hag bij FOX Sports.

Volgens Ten Hag was de eerste fase van de wedstrijd 'te sloom'. "We kwamen er moeizaam in. Pas tegen de rust kregen we de eerste kans, dat moet natuurlijk veel sneller in de wedstrijd gebeuren", merkt hij op. Ten Hag begon niet met zijn beoogde basisopstelling. Kaj Sierhuis debuteerde in de spits, terwijl spelers als Donny van de Beek, Carel Eiting en Maximilian Wöber ook een basisplaats hadden. Achteraf had hij wellicht andere keuzes gemaakt. "Als je dat achteraf beschouwt zou je daar ja op kunnen antwoorden."

Desondanks had Ten Hag niet veel alternatieven. De reserverollen van spelers als Klaas-Jan Huntelaar, Frenkie de Jong, Nicolás Tagliafico en Lasse Schöne waren volgens hem te verklaren. "Huntelaar heeft vorig seizoen spierblessures gehad en De Jong komt net terug van een zware blessure", vertelt de trainer. "Tagliafico en Schöne zijn op het WK geweest. Dan houd je niet zoveel keuzes over. Daar komt natuurlijk wel bij dat onze bankspelers dit ook gewoon moeten kunnen."

Daley Blind, die zijn rentree in de Eredivisie beleefde, noemt het optreden 'verre van goed genoeg' en 'te slap', met name in de eerste helft. "Volgens mij hadden zij zelfs meer balbezit. Dat kan gewoon niet in de competitie", aldus Blind, die Heracles complimenten geeft. "Ze wilden ook voetballen, kwamen er voetballend een paar keer goed onderuit terwijl wij daar met druk zetten geen antwoord op hadden. Daarom stond het bij ons vrij open. We hebben het gewoon niet goed gedaan en iedereen staat weer met beide benen op de grond. Van onderschatting mag geen enkele keer meer sprake zijn, als dat er al was. Dat mag zeker geen rol spelen."