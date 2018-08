‘AS Roma weet genoeg en laat het bij bod van veertig miljoen euro’

AS Roma greep eerder deze transferperiode naast Malcom en de Romeinen zijn nog altijd op zoek naar een versterking voor de rechterflank. Ajacied David Neres is een van de spelers die in de afgelopen weken in de Italiaanse pers in verband werd gebracht met een overstap naar de Eeuwige Stad, maar aan die belangstelling lijkt in de afgelopen dagen een einde te zijn gekomen.

De Telegraaf meldde woensdag nog dat Ajax een formeel bod van veertig miljoen euro op de Braziliaan heeft afgewezen en i Giallorossi laten het daar waarschijnlijk bij. Corriere dello Sport schrijft zaterdag namelijk dat technisch directeur Monchi verwacht dat Marc Overmars, zijn tegenhanger in de Johan Cruijff ArenA, minstens vijftig miljoen wil zien voor de vleugelspits en dat bedrag is de Spanjaard te gortig.

De interesse wordt nu waarschijnlijk verlegd naar Leon Bailey van Bayer Leverkusen, al is de verwachting dat hij ongeveer eenzelfde bedrag op moet leveren als Neres. Roma heeft daarnaast ook AC Milan-aanvaller Suso en Marlos van Shakhtar Donetsk op het oog. Eerstgenoemde is voor minder dan 35 miljoen euro op te pikken in het San Siro, maar kost doordat de Italiaanse voetbalbond bij binnenlandse transfers dure bankgaranties wil zien waarschijnlijk toch nog een flinke som extra.

Voor Marlos geldt dit probleem niet, maar de dertigjarige Braziliaan, die nog een jaar vastligt in Oekraïne, geldt met zijn dertig jaar echter als een plan-B en zou daardoor pas in beeld komen als het niet lukt om een andere optie in huis te halen. Het plan om andere opties als Quincy Promes of Florian Thauvin binnen te hengelen lijkt voorlopig door Monchi in de ijskast gezet. De sportbestuurder heeft nog tot 17 augustus om toe te slaan, aangezien de transferwindow in de Serie A dit jaar eerder op slot gaat.