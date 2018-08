Man United lijkt achter het net te vissen: ‘Nee, ik verwacht niets meer’

José Mourinho verwacht geen aankopen meer op de slotdag van de transfermarkt. De trainer van Manchester United is al de hele zomer op zoek naar een nieuwe centrumverdediger, maar de jacht op meerdere doelwitten bleek onsuccesvol. Met nog zeven uur te gaan tot de transfermarkt de deuren sluit, lijkt Manchester United achter het net te vissen.

Mourinho sprak donderdag op de eerste persconferentie van het nieuwe Premier League-seizoen, voorafgaand aan de seizoensouverture tegen Leicester City van vrijdagavond. "Ik heb er geen vertrouwen in", zei de Portugees over de komst van eventuele nieuwe spelers. "De transfermarkt sluit vandaag, dus ik moet stoppen met nadenken over de transfermarkt. Ik moet me richten op de spelers die ik heb. Volgens de informatie die ik heb, zullen er vandaag geen transfers meer plaatsvinden bij Manchester United."

Manchester United werd in verband gebracht met verdedigers als Harry Maguire, Toby Alderweireld, Jérôme Boateng en Kurt Zouma. Naar verwachting moet Mourinho het echter doen met de spelers die hij nu tot zijn beschikking heeft. Volgens Mourinho is het, ondanks het gebrek aan last-minute-aankopen, onrealistisch om te verwachten dat zijn ploeg tegen Leicester al volledig op elkaar is ingespeeld. "In Championship Manager kun je een knop indrukken om de tactiek te wijzigen, maar in het echt heb je tijd nodig om eraan te werken."

"Toen ik dat aangaf in de voorbereiding, was het alsof ik iets absurds zei, iets wat totaal ongepast was. Maar ik herhaal: de voorbereiding is lastig als je niet over al je spelers beschikt. Zo simpel is het", benadrukte de oefenmeester, die niet ontevreden is over het verloop van het afgelopen seizoen. De kritiek uit de media neemt Mourinho met een korrel zout. "Als ik hoor of lees wat jullie schrijven, is het moeilijk te geloven dat we vorig seizoen tweede zijn geworden."

"Jullie kunnen doen alsof mensen die op de tweede plek eindigen zijn gedegradeerd, terwijl mensen die niks winnen en lager eindigen, overkomen als winnaars", vervolgde Mourinho. "Ik blijf zeggen dat ik acht keer kampioen ben geworden, waarvan drie keer in de Premier League, maar dat de tweede plek van vorig seizoen voelt als een van mijn grootste prestaties." Manchester United begint het seizoen vrijdag op Old Trafford.