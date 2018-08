‘Real bereidt zich voor en identificeert opvolgers voor Kovacic en Modric’

Real Madrid verhuurt Mateo Kovacic waarschijnlijk op korte termijn aan Chelsea, terwijl Internazionale stevig aan Luka Modric trekt. Hoewel de Koninklijke na Cristiano Ronaldo met Modric niet nog een bepalende speler wil laten gaan, lijkt de Champions League-winnaar toch rekening te houden met een vertrek van de Kroaat. AS meldt dinsdag namelijk dat voorzitter Florentino Pérez twee alternatieven voor de WK-finalisten heeft geïdentificeerd.

De preses van Real gaat woensdag echter eerst nog een ultieme poging doen om Modric aan boord te houden. De berichten dat de middenvelder toe zou zijn aan een nieuwe uitdaging en Inter hem een jaarsalaris van tien miljoen euro wil bieden, schrikt de Spaanse grootmacht echter niet af en Modric kan een nieuw contractvoorstel verwachten. Volgens Marca kan de spelmaker, die momenteel 6,5 miljoen euro verdient op jaarbasis, een flinke salarisverhoging tegemoetzien als hij akkoord gaat met een nieuwe verbintenis.

Het is echter de vraag of deze poging succesvol zal zijn, aangezien het Kroatische contigent bij i Nerazzurri, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic en Sime Vrsaljko, de Italiaanse club al zou hebben medegedeeld dat Modric openstaat voor een transfer. Als Kovacic en hij inderdaad vertrekken, komen Thiago Alcántara en Miralem Pjanic volgens AS in beeld. De twee staan al langere tijd op het verlanglijstje in het Santiago Bernabéu en Julen Lopetegui zou de komst van de twee wel zien zitten.

Thiago lijkt van het duo de meest haalbare, aangezien het middenveld van Bayern München overvol is en der Rekordmeister in een eerder stadium liet weten waarschijnlijk ruimte te willen maken in die linie. Zijn transfersom van 60 miljoen euro zou daarnaast deels kunnen worden ‘verrekend’ met de clausule van 42 miljoen euro die Bayern wil activeren om de transfer van James Rodríguez permanent te maken. Het aantrekken van Pjanic lijkt een moeilijker verhaal te worden: Juventus wil tachtig miljoen euro incasseren voor de Bosniër en Real is naar verluidt ‘niet optimistisch’ over zijn kansen om hem weg te halen uit Turijn.