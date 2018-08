Real Madrid maakt indruk: ‘We gaan Cristiano Ronaldo niet missen’

Gareth Bale was dinsdag een van de uitblinkers in het International Champions Cup-duel tussen Real Madrid en AS Roma (2-1). De Welshman bereidde op heerlijke wijze de 1-0 van Marco Asensio voor en nam zelf de 2-0 voor zijn rekening. De ploeg van Julen Lopetegui liet drie dagen eerder tegen Juventus (3-1 winst) ook al een goede indruk achter en lijkt klaar voor de strijd om de Europese Super Cup, over een week tegen Atlético Madrid.

Bale kreeg na afloop de vraag of hij al gewend was aan de nieuwe speelstijl en ideëen van Julen Lopetegui, de opvolger van Zinédine Zidane. “Het begin is altijd moeilijk. Een nieuwe trainer heeft nieuwe ideëen en wij als spelersgroep moeten ons nog verbeteren. Het is niet makkelijk om onder een nieuwe trainer te spelen, maar in aanvallend opzicht ziet het er goed uit”, vertelde Bale in gesprek met Real Madrid TV.

Het lijkt erop dat Real Madrid geen vervanger voor Cristiano Ronaldo gaat aantrekken en dat Bale zodoende een prominente rol zal gaan vervullen. “We doen wat de trainer wil. We scoren, we winnen wedstrijden. We hebben zin in het nieuwe seizoen”, antwoordde Bale, zonder daadwerkelijk op de vraag in te gaan. Dani Ceballos had onder Zidane weinig uitzicht op speeltijd, maar lijkt onder Lopetegui meer kans op minuten te maken. “Ik heb meer zelfvertrouwen en geniet ook het vertrouwen van de trainer”, beaamde de middenvelder.

“Ik doe nu dingen die ik eerst niet durfde. Vertrouwen hebben vormt bijna tachtig procent van een voetballer. Mijn ploeggenoten en de trainer zien mijn beste versie.” Ceballos weet dat Real Madrid voor het eerst sinds negen jaar zonder Cristiano Ronaldo aan een nieuw seizoen begint. “We spelen nu op een andere manier, kijken op een andere manier naar de bal, met meer balbezit. Dat is vanaf de eerste dag de wens van de trainer. Dit Madrid heeft veel doelpunten in huis. Bale is op dreef en we hebben ook nog Karim Benzema en Marco Asensio. We gaan Cristiano Ronaldo niet missen.”