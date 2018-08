‘Rol van De Jong lijkt uitgespeeld: transfer biedt mogelijk uitkomst’

De rol van Siem de Jong lijkt Europees ‘voorlopig uitgespeeld’, schrijft De Telegraaf. De middenvelder is niet wedstrijdfit en ontbreekt derhalve in de selectie van Ajax voor de uitwedstrijd tegen Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League. Tegen Sturm Graz kwam De Jong ook al niet in actie.

“Vorige week in Graz onderging viervoudig kampioen De Jong de vernedering om Sturm Graz-Ajax tussen de pers te moeten bekijken”, valt er in de krant te lezen. De 29-jarige De Jong keerde vorig jaar zomer terug in Amsterdam, maar heeft sindsdien nog maar weinig laten zien. Hij kwam in het vorige voetbaljaar tot 21 competitiewedstrijden.

De Jong begon vaak op de bank en kwakkelde met blessures. Ook nu is de zesvoudig international van het Nederlands elftal niet klaar voor het grote werk: “Siem is nog niet wedstrijdfit en daarom hebben we ervoor gekozen hem een programma in Amsterdam te laten volgen.”

“Hij heeft meer aan trainingen bij Jong Ajax dan hier relatief weinig doen. Daar kan hij in teamverband gericht trainen en hopelijk snel weer fit raken”, legt trainer Erik ten Hag uit. De Telegraaf concludeert dat het voor De Jong gezien de concurrentie lastig zal blijven om zich terug te knokken in de selectie van Ajax. “Als De Jong zijn knopen telt, stuurt hij wellicht aan op een (lucratieve) transfer”, klinkt het.

Het is onduidelijk in hoeverre De Jong, die nog tot medio 2020 onder contract staat in de Johan Cruijff ArenA, openstaat voor een transfer. Eind juli werd hij wel in verband gebracht met Besiktas. CNN Türk schreef namelijk dat de club uit Istanbul al ‘enige tijd’ bezig is om informatie te verzamelen over de spelmaker. Besiktas zou overwegen om een bod uit te brengen op De Jong.