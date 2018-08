‘Hij is een duidelijke basisspeler, het zou kunnen dat hij start bij Ajax’

Daley Blind werd onlangs voor een recordbedrag losgeweekt bij Manchester United, maar de teruggekeerde verdediger annex defensieve middenvelder wacht nog op zijn eerste basisplaats in een officiële wedstrijd van Ajax. De aanwinst van maximaal 20,5 miljoen euro, die in de eerste wedstrijden in de voorrondes van de Champions League die Ajax tegen Sturm Graz speelde nog als invaller binnen de lijnen kwam, hoeft mogelijk echter niet lang meer te wachten, zo maakt trainer Erik ten Hag maandag duidelijk.

“Hij zat in Graz nog op de bank, maar hij is natuurlijk wel een duidelijke basisspeler. Het zou kunnen dat hij morgen (dinsdag tegen Standard Luik, red.) kan starten”, legt de oefenmeester van de Amsterdammers uit via de officiële kanalen van zijn club. “Ik denk dat hij klaar is om te starten, maar dat dacht ik vorige week ook al.” Tegenover een mogelijk basisdebuut van Blind, staat het ontbreken van Kasper Dolberg. De Deen liep eerder in de voorbereiding op het trainingsveld een buikwandblessure op en moest de wedstrijden tegen de Oostenrijkers al aan zich voorbij laten gaan.

De wedstrijd tegen Standard in Luik komt ook nog te vroeg voor de spits: “Als je een half jaar min of meer gemist hebt, al kon hij gelukkig wel mee naar het WK, is het een doodzonde wat hem nu overkomen is. Dan loop je achter de feiten aan. Ik hoop dat hij zo snel mogelijk kan aansluiten, want we hebben hem nodig. Hij wil er zelf graag bij zijn. Dit is ontzettend frustrerend voor een speler”, maakt Ten Hag duidelijk. Naast Dolberg ontbreekt ook Siem de Jong in de wedstrijdselectie. De middenvelder is niet wedstrijdfit en zal in Amsterdam achterblijven om met Jong Ajax te trainen.

Ten Hag merkt daarnaast hoe collega Michel Preud’homme Standard in de underdogrol probeert te manoeuvreren, maar wil hier niets van weten: “Ze mogen dit zeggen, maar Standard is gewoon een gerenommeerde club. Ik denk dat de kansen ongeveer gelijk zullen zijn. We hebben vertrouwen in onze ploeg, maar om dan zo nadrukkelijk de favorietenrol te nemen… Dat denk ik niet. Nederlanders moeten op dit moment sowieso bescheiden zijn als het gaat over het Belgische voetbal. Kijk bijvoorbeeld maar naar het afgelopen WK. De vorm van twee dagen zal beslissend zijn voor welke ploeg er doorgaat”, tekent Voetbal International op.