Schrik rondom Daley Blind uiteindelijk groter dan de schade

Daley Blind viel afgelopen vrijdag in het oefenduel met VfL Wolfsburg (0-3 nederlaag) uit na een botsing met Kostas Lamprou. Gevreesd werd dat de verdediger annex middenvelder voor langere tijd uit de roulatie zou zijn, maar volgens De Telegraaf was de schrik rondom de Oranje-international uiteindelijk groter dan de schade.

Aanvankelijk werd gevreesd voor een rugblessure, maar uiteindelijk bleek Blind slechts een beetje dizzy. Hij trainde zondag gewoon mee met de selectie van Erik ten Hag en is dinsdagavond in de derde voorronde van de Champions League ’gewoon’ inzetbaar tegen Standard Luik.

Het is nog onduidelijk of Blind ook voor het eerst een basisplaats krijgt sinds zijn rentree bij Ajax. In dat geval schuift Frenkie de Jong door naar het middenveld. Laatsgenoemde stond tegen Sturm Graz nog samen met Matthijs de Ligt centraal achterin.

Wie er eventueel plaats moet maken voor De Jong, is nog niet duidelijk. Ajax speelt dinsdag de heenwedstrijd in Luik. Een week later komen les Rouches naar de Johan Cruijff Arena.