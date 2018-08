Cillessen reageert laconiek op vragen: ‘Ik weet niets, het is aan Barcelona’

Jasper Cillessen kwam zaterdag in het International Champions Cup-duel met AC Milan (0-1 nederlaag) 45 minuten binnen de lijnen. Waar hij in eerdere oefenwedstrijden tegen Tottenham Hotspur en AS Roma negentig minuten op het veld stond, werd de Nederlander in de pauze vervangen door Marc-André ter Stegen.

Cillessen verscheen na afloop in de mixed zone, maar had duidelijk weinig zin om op vragen over zijn toekomst in te gaan. “Het is voor mij belangrijk om veel wedstrijden te spelen en deze voorbereiding is heel goed geweest”, vertelde de Oranje-international in eerste instantie over de oefenduels van de voorbije weken. Door de afwezigheid van Ter Stegen, die in Californië zijn rentree maakte, deed Ernesto Valverde beroep op de Nederlander.

Cillessen was minder blij toen de vragen specifiek over zijn toekomst gingen. “Ik weet het niet, ik weet niet hoe mijn toekomst eruit ziet”, zei de doelman laconiek. Hij reageerde met gevatte antwoorden op de vragen van de journalisten. “Het is aan Barcelona. Het is een situatie waar de club mee moet om gaan. Nu speel ik voor Barcelona.”

Spaanse media verzekeren zondag dat Cillessen aanbiedingen op zak heeft en dat Barcelona in principe geen medewerking wil verlenen. Het vertrek van de ex-keeper van NEC en Ajax zou alleen overwogen worden als men een uitstekend bod ontvangt of men een geschikte vervanger kan vinden. Valverde liet ook in de persconferentie na afloop weten dat hij geen afscheid wil nemen van Cillessen. “Ik wil twee goede keepers hebben en die heb ik nu. Ik ben zeer tevreden met beiden. Ik ben te spreken over de professionaliteit van Cillessen.”