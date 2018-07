‘Ik werd in een kwaad daglicht gesteld bij de Ajax-fans, vond ik niet kunnen’

Justin Kluivert maakte eerder deze zomer de overstap van Ajax naar AS Roma en voor de aanvaller kwam er zodoende een einde aan een veelbewogen periode. De dribbelaar werd lange tijd in verband gebracht met een vertrek uit de Johan Cruijff ArenA en dat deed zijn populariteit onder de fans van de Amsterdammers geen goed. Kluivert legt de schuld van deze ontwikkeling deels neer bij de club.

“Toen we begonnen met onderhandelen, begon iemand van Ajax in de media over het economische plaatje. Ik werd in een kwaad daglicht gesteld bij de fans, dat vond ik niet kunnen. Ik heb er niet uit economische overwegingen voor gekozen om te vertrekken, maar omdat ik dacht dat het de beste volgende stap voor mij zou zijn”, legt hij uit aan Il Messaggero.

Vader Patrick Kluivert liet voordat de transfer naar AS Roma van de grond kwam weten dat hij zijn zoon liever bij Ajax zag blijven. De negentienjarige vleugelspits heeft zich hierdoor echter niet laten afleiden: “Mijn vader heeft me nooit gedwongen om in Nederland te blijven, maar hij dacht wel dat het beter was voor mijn ontwikkeling om te blijven. Dat heeft hij altijd gezegd, maar ook dat het mijn keuze was en dat hij mij hoe dan ook zou steunen.”

In Italië komt Kluivert bij een club terecht die erom bekend staat jonge spelers te halen, om die vervolgens een aantal jaar later weer door te verkopen. Het talent ziet voor zichzelf wel een soortgelijk traject weggelegd: “Het is een interessant beleid, een club die inzet op talent. Ik ben er nu eentje van en het is een van de redenen dat ik voor Roma heb gekozen. Ik kan hier doorgroeien en als daar een transfer uit voortkomt, is dat voordelig voor beide partijen. Barcelona is altijd mijn droom geweest, maar ik sta open voor alle mogelijkheden.”