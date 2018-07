Özil leidt dikke overwinning van Arsenal op Paris Saint-Germain in

Paris Saint-Germain heeft opnieuw een nederlaag in de International Champions Cup geleden. Een week na de 3-1 nederlaag tegen Bayern München was ook Arsenal een maatje te groot voor de ploeg van Thomas Tuchel: 5-1. Het team van Unai Emery had Atlético Madrid twee dagen op een 1-1 gelijkspel gehouden, maar stapte na een strafschoppenserie als verliezer van het veld (3-1).

PSG trad met voornamelijk jonge spelers aan in het National Stadium in Singapore, maar deed in de beginfase niet onder voor de tegenstander. De eerste redelijke kans was zelfs voor het team van trainer Thomas Tuchel: Azzedine Toufiqui mikte met zijn linker naast. Een paar minuten later, in minuut dertien, was het aan de andere kant raak: Mesut Özil kon de bal simpel binnentikken na een lage voorzet van Pierre-Emerick Aubameyang na een counter. Arsenal werd hierna sterker en had de marge kunnen en misschien wel moeten verdubbelen.

Alex Iwobi stuitte van dichtbij op Gianluigi Buffon en de oudgediende had later ook een antwoord op pogingen van Aubameyang en Henrikh Mkhitaryan. Aan de andere kant kwam PSG niet veel verder meer dan een inzet van opnieuw Toufiqui en een schot van Timothy Weah, dat gepakt werd door Bernd Leno. Na de onderbreking liet PSG zich meer gelden en hing de gelijkmaker in de lucht. De 1-1 viel uiteindelijk na een uur spelen. Christopher Nkunku benutte een strafschop, na een duidelijke overtreding van Sead Kolasinac op Weah.

Arsenal, dat vervolgens vijfmaal wisselde, trok het duel in de laatste dertig minuten alsnog naar zich toe. Na goed voorbereidend werk van Emile Smith-Rowe was in de rust ingevallen Alexandre Lacazette sneller dan zijn opponent en werkte hij in de 67e minuut de 2-1 achter Buffon. Vier minute later was het weer raak. Een verre vrije trap werd door Rob Holding richting Lacezette gekopt. Die werkte het leer net over de doellijn, alvorens Eddie Nketiah de bal voor de zekerheid nog een extra zetje gaf. Holding zette drie minuten voor tijd de 4-1 op het scorebord. Na een corner van Reiss Nelson kopte hij de bal uitstekend langs doelman Sébastien Cibois. Reiss was ook de aangeven bij de 5-1: een raak en laag schot van Nketiah.