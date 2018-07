‘Overmars verhoogt bod op Pedrinho met honderd procent’

Ajax geeft de strijd om Pedrinho niet op. Volgens de Braziliaanse journalist Paulo Cezar de Andrade Prado heeft directeur spelerszaken Marc Overmars een nieuw bod van twintig miljoen euro uitgebracht, nadat een eerder bod van circa tien miljoen euro werd afgewezen. Corinthians wil echter nog altijd niet meewerken en heeft Ajax opnieuw een 'nee' verkocht.

Toch lijkt de kampioen van Brazilië niet meer zo onvermurwbaar als voorheen. Donderdag schreef Globoesporte dat Corinthians pas zaken wil doen als Ajax met een bod van omstreeks vijftig miljoen euro komt: dat is de contractueel vastgelegde afkoopsom van Pedrinho. Volgens de meest recente berichtgeving is de club nu bereid om te luisteren als de Amsterdammers in de buurt van dertig miljoen euro komen met een bod.

Volgens de Braziliaanse journalist heeft Corinthians zelf het nieuws over de belangstelling van Ajax laten lekken. Daarmee zou de club de indruk willen wekken dat men het onderste uit de kan wil halen voor Pedrinho. In werkelijkheid zou de soep niet zo heet worden gegeten als zij wordt opgediend. Corinthians beseft dat vijftig miljoen euro een te hoge vraagprijs is voor de twintigjarige aanvaller.

Pedrinho, veelal gebruikt rechtsbuiten, staat nog twee seizoenen onder contract bij Corinthians. Hij promoveerde vorig seizoen naar het eerste elftal, maar is nog niet uitgegroeid tot basisspeler. Wel kwam hij al tot 47 optredens en 3 doelpunten voor de Braziliaanse grootmacht, die vorig jaar landskampioen werd.