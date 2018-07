Zoet laat buitenlandse clubs links liggen en verlengt in Eindhoven

Jeroen Zoet blijft toch langer verbonden aan PSV. De doelman werd deze zomer veelvuldig met een transfer in verband gebracht, maar PSV meldt vrijdagmiddag dat zijn contract is verlengd tot medio 2021. De vorige verbintenis van Zoet liep over een jaar al af.

Zoet was naar verluidt in beeld als opvolger van Alisson Becker bij AS Roma, terwijl ook Napoli werd gelinkt aan de 27-jarige sluitpost. PSV, dat eerder al Luuk de Jong tot medio 2021 vastlegde, onderhandelde de afgelopen weken met Zoet en heeft de steunpilaar weten te overtuigen.

"Ik heb in de voorbije weken alle opties goed bestudeerd en geconcludeerd dat PSV mij het beste voorstel heeft gedaan", reageert de elfvoudig Oranje-international op de clubwebsite. "Het totaalplaatje is voor mij altijd leidend. Ik heb ontzettend veel zin om op jacht te gaan naar mijn vierde landstitel, de 25ste van PSV."

Zoet geeft toe dat hij zich heeft georiënteerd op een transfer. Er was interesse, erkent hij. "Ik denk dat dit niet vreemd is als je ergens vijf jaar basisspeler bent. PSV is echter altijd in beeld gebleven. Tijdens het trainingskamp heb ik goed na kunnen denken. Daarnaast heb ik enkele goede gesprekken met de nieuwe trainer en John de Jong gehad. Vervolgens heb ik met veel vertrouwen voor PSV gekozen."

Trainer Mark van Bommel spreekt van 'geweldig nieuws'. "Jeroen is een uitstekende doelman, iemand die precies weet wat nodig is om prijzen te winnen. Hem behouden voor PSV was een belangrijk doel deze zomer", aldus de opvolger van Phillip Cocu. Zoet werd in 2006 opgenomen in de jeugdopleiding van PSV en stroomde in 2008 door naar de A-selectie. Hij groeide in 2013 uit tot eerste doelman en keepte sindsdien 158 competitieduels.