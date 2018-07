Blind: ‘Dat Ajax al zo lang geen kampioen is geworden, deed me pijn’

Ajax kroonde zich in het seizoen 2013/14 voor het laatst tot kampioen van Nederland. De Amsterdammers werden toen nog getraind door Frank de Boer en het was het laatste volledige seizoen dat Daley Blind met Ajax meemaakte. In de zomer na het behalen van de landstitel vertrok de linkspoot naar Manchester United.

De inmiddels 28-jarige Blind is sinds maandagavond terug in Amsterdam en zegt dat hij het team van coach Erik ten Hag weer aan eremetaal wil helpen. “Ik ben altijd supporter gebleven. Dus dat ze zo lang geen kampioen zijn geworden, deed me pijn”, vertelt hij in een interview met het Algemeen Dagblad.

“Nóg een goede reden om terug te keren om zo het kampioenschap weer terug te brengen”, vervolgt Blind, die in de krant aangeeft veel van Chris Smalling te hebben geleerd. De 54-voudig international van het Nederlands elftal vormde op Old Trafford vaak het centrale duo met de Engelse stopper.

“Die speelde weer heel anders dan dat ik dat deed. Hoe hij duels aanging bijvoorbeeld. Zo leer je van elkaar. Ik ben vooral volwassener geworden. Ik ga nu proberen om dat op de jonge jongens van Ajax over te brengen.” Blind, die minimaal zestien miljoen euro kost, speelde 141 wedstrijden voor Manchester United.