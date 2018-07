Amrabat legt uit: ‘Een heel grote club, een beetje het Ajax van Saudi-Arabië’

Nordin Amrabat vervolgt zijn loopbaan bij Al-Nassr. De club uit Saudi-Arabië heeft de 31-jarige aanvaller voor vier miljoen euro overgenomen van Watford, waar hij tot volgend jaar zomer vastlag. Amrabat heeft naar eigen zeggen ‘met volle overgave’ voor Al-Nassr gekozen. “Ik had opties in Spanje, Turkije, Qatar en Dubai, maar met Al-Nassr ga ik om de titel spelen.”

“Dit is echt een heel grote club, een beetje het Ajax van Saudi-Arabië. Er zitten hier regelmatig 60.000 fans op de tribune en de nieuwe president is begonnen aan een mooi project. Ze willen echt iets neerzetten, er staat hier iets moois te gebeuren”, vertelt Amrabat in gesprek met Voetbal International.

Amrabat stond in totaal drie seizoenen onder contract bij Watford, dat hem in 2015 overnam van het Spaanse Málaga. De international van Marokko, die het afgelopen WK veelvuldig in het nieuws was vanwege de perikelen rond zijn hersenschudding, speelde in totaal 44 wedstrijden namens de Engelse club in de Premier League. Hij kwam afgelopen seizoen op huurbasis voor Leganés uit.

Amrabat ontkent niet dat ook de financiën een rol speelden bij zijn keuze, maar benadrukt dat hij niet bewust vertrekt uit Europa. “Ik heb hier voor drie jaar getekend, maar we zullen zien wat er gebeurt. Ik heb zeker de ambitie om over een paar jaar weer terug te keren naar Europa, Spanje bijvoorbeeld. Maar nu kom ik bij een club waar ik in principe alles ga spelen en dat is belangrijk met het oog op de nationale ploeg. Marokko is voor mij het belangrijkst.”

Al-Nassr is de negende club voor Amrabat, die naar verluidt in drie jaar tijd liefst 8,5 miljoen euro gaat verdienen. Eerder speelde hij voor FC Omniworld, VVV-Venlo, PSV, Kayserispor, Galatasaray, Málaga, Watford en Léganes. Hij kijkt ernaar uit om de prijzen te spelen. “Meedoen om de titel, dan is de wedstrijdspanning heel anders. Als je bij Watford of Leganés een keer verliest, is dat niet zo'n ramp. De laatste keer dat ik echt om de landstitel meespeelde was bij Galatasaray. Ik heb er ontzettend veel zin in.”