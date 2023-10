Amrabat schrijft ‘miskoop’ Ajax niet af: ‘Geloof me, hij heeft echt kwaliteiten’

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 06:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 06:18

Nordin Amrabat vindt dat Josip Sutalo meer tijd moet krijgen bij Ajax. De 36-jarige aanvaller van AEK Athene stond donderdagavond in de Europa League tegenover de Kroatische verdediger, die het in zijn eerste maanden erg moeilijk heeft in Amsterdam.

AEK wist de kwetsbaar ogende defensie van Ajax slechts eenmaal te verschalken via een kopbal van Domagoj Vida. De Amsterdammers scoorden via een penalty van Steven Bergwijn, waardoor het 1-1 werd. Amrabat stelt na afloop tegenover ESPN onder de indruk te zijn geraakt van meerdere spelers bij Ajax.

Amrabat licht Sutalo in het bijzonder uit. De Kroaat geldt met een transfersom van maximaal 23,5 miljoen euro als de duurste verdediger uit de geschiedenis van Ajax, maar maakt tot nu toe een onzekere indruk. "Sutalo komt er wel hoor", benadrukt Amrabat desalniettemin.

"Geloof me, als Sutalo een beetje gaat acclimatiseren... Hij heeft echt wel kwaliteiten." Gastón Ávila, de partner centraal achterin van Sutalo, kreeg na afloop veel kritiek op het vele balverlies dat hij leed (29 keer). "Ávila moet wat minder risico in zijn spel leggen", zegt Amrabat. "Maar Ajax heeft wel spelers met potentie. Zeer zeker."

"En Berghuis blijft een goede speler. En Brobbey, wat een beest. Helemaal na wat hij afgelopen week heeft meegemaakt, vind ik het heel knap wat hij liet zien." Amrabat doelt op de botsing van Brobbey met RKC Waalwijk-doelman Etienne Vaessen.

Zelf maakt Amrabat op 36-jarige leeftijd een ongekend fitte indruk. "We doen regelmatig fysieke tests. Dan sta ik overal in de top drie van alle spelers, dus dat zit wel goed."

Toch speelt de voormalig PSV'er niet alles. "Onze coach (Matias Almeyda, red.) rouleert heel veel, net als Roger Schmidt toen bij PSV. Onze trainer haalt regelmatig na 65 minuten alle vier de aanvallers eruit. 'Vers bloed', zegt hij dan. En het werkt. We hebben de dubbel gewonnen en we hebben weinig blessures. De coach weet wel wat hij doet."