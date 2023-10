Eerlijke Hato laat op video van Ajax zelf onvrede blijken: ‘Sta liever centraal’

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 10:45 • Wessel Antes • Laatste update: 11:55

Jorrel Hato voelt zich meer op zijn gemak in het centrum van de defensie, zo laat de zeventienjarige linkspoot goudeerlijk weten voor de camera’s van Ajax zelf. Waar op clubkanalen normaliter weinig ruimte is voor kritiek op keuzes van de trainer, windt de jonge Rotterdammer er geen doekjes om.

Hato vormde dit seizoen tot dusver vaak het centrale duo met Josip Sutalo, maar moest het tegen AEK Athene (1-1) doen met een basisplek op de linksbackpositie. Gastón Ávila, die een teleurstellende indruk achterliet, kreeg de voorkeur op zijn favoriete positie.

De wijziging van Maurice Steijn komt ter sprake in Hato’s interview op het YouTube-kanaal van Ajax. Op de vraag hoe het op links is, komt hij met een kort, maar veelzeggend antwoord. “Anders. Ik sta liever centraal.” In het stukje dat wordt weggeknipt door Ajax valt nog te horen dat de interviewer reageert: “Dat is duidelijk.”

Hato heeft wel genoten van de duels die hij speelde tegen Nordin Amrabat. “Het waren mooie duels, hij is echt een sterke speler. Hij geloofde niet dat ik zeventien was. Het is een aardige jongen.” Amrabat is met zijn 36 jaar ruim twee keer zo oud als Hato.

Ajax had de wedstrijd eerder naar zich toe moeten trekken, zo concludeert Hato. “De eerste helft hebben we met Carlos (Forbs, red.) en Brian (Brobbey, red.) twee heel goede kansen gehad. AEK kreeg ook veel kansen, maar het is niet nodig om een 1-0 voorsprong zo weg te geven. Dat is jammer. Als je 1-0 voorstaat, moet je de wedstrijd in de tweede helft doodmaken en niet zo op het eind een goal tegen krijgen.”

Waar Devyne Rensch nog stelde dat Ajax verdedigend goed stond, lijkt Hato die mening niet te delen. “Soms maken we zelf slordige fouten, waardoor zij kansen krijgen. Iedereen kan fouten maken, maar soms zijn het fouten waarvan ik denk: die moeten wij achterin niet maken”, aldus de jongeling.

Hato, die onder Steijn nog geen minuut miste bij Ajax, is dit seizoen een van de grootste lichtpuntjes bij de Amsterdammers. Inmiddels staat de teller al op 24 officiële duels in de hoofdmacht van de Nederlandse recordkampioen. Ajax hoopt Hato op korte termijn langer vast te leggen, daar het contract van de Rotterdammer in de zomer van 2025 afloopt.