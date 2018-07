‘Blind zit bij grote Europese club en heeft ook mogelijkheden bij andere clubs’

Ajax versterkte zich deze transferperiode al met Dusan Tadic en Daley Blind moet, als het aan de Amsterdammers ligt, de volgende aanwinst uit de Premier League worden. De verdediger annex defensieve middenvelder doorliep de jeugdopleiding van de Amsterdammers en zat ook zes jaar bij de hoofdmacht, voordat hij in 2014 de overstap maakte naar Manchester United. Volgens vader Danny Blind behoort een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA zeker tot de mogelijkheden.

“Het feit dat ze in gesprek zijn geeft aan dat hij daar wel open voor staat”, legt de oud-verdediger uit in gesprek met Radio 1. Blind vervult sinds een aantal maanden een bestuurlijke functie bij zijn oude club en kan daardoor niet te veel op de situatie ingaan: “Ik ben tegenwoordig ook commissaris van Ajax, dan wordt er niet verwacht dat je in dit soort zaken commentaar geeft naar buiten toe.”

Ajax speelt over twaalf dagen zijn eerste wedstrijd tegen Sturm Graz in de voorrondes van de Champions League en zou dan graag al kunnen beschikken over Blind. Zijn vader geeft echter aan dat er meer kapers op de kust zijn: “Hij zit in een fase van zijn leven, 28 jaar, waarin je op je sterkst bent. Hij zit bij een hele grote club in Europa, met ook mogelijkheden bij andere clubs. Dat is ook de reden waarom het al even duurt.”

De club van trainer Erik ten Hag leek zich in eerste instantie te gaan versterken met Boca Juniors-verdediger Lisandro Magallán, die een aantal weken geleden zelfs als een medische keuring onderging. Eerder deze week werd echter bekendgemaakt dat die transfer van de baan is, waardoor directeur spelerszaken Marc Overmars nu vol voor de rentree van Daley Blind lijkt te gaan.