Van Persie en Berghuis gidsen Feyenoord naar royale oefenzege

Feyenoord heeft in de vierde oefenwedstrijd van de voorbereiding een uitstekende indruk achtergelaten. De Rotterdammers wonnen in het Zwitserse Biel met 0-5 van FC Basel, afgelopen seizoen de nummer twee in de Zwitserse Super League. Robin van Persie en Steven Berghuis waren waren de architecten van de ruime oefenzege.

Trainer Giovanni van Bronckhorst bracht een geheel ander team in het veld dan afgelopen woensdag, toen Feyenoord met 3-0 verloor van Young Boys. Onder meer Van Persie, Berghuis, Sam Larsson, Jens Toornstra en Eric Botteghin stonden tegen FC Basel aan de aftrap. Voor het duel in het Zwitserse Biel goed en wel begonnen was, stond Feyenoord al op voorsprong. Berghuis bediende Van Persie, die al na twee minuten de openingstreffer tegen de touwen kopte.

Feyenoord begon uitstekend en had al spoedig op een ruimere voorsprong kunnen staan. Via Toornstra en Sam Larsson had het al binnen het kwartier 0-2 kunnen zijn. Bij FC Basel stond Ricky van Wolfswinkel in de basiself en de Nederlandse spits kreeg de eerste mogelijkheid voor de Zwitsers. Later in de eerste helft waren Aldo Kalulu en andermaal Van Wolfswinkel nog eens gevaarlijk voor FC Basel, maar de gelijkmaker leverden deze kansen niet op.

Op slag van rust verdubbelde Feyenoord de score. Na een mispeer van Basel-doelman Signori António ontving Van Persie de bal in het strafschopgebied, waarna het overzicht behield en Berghuis bediende: 0-2. Een kwartier na rust gooide Van Persie met zijn tweede doelpunt van de avond het duel in het slot. Van Bronckhorst wisselde vervolgens de nodige spelers, maar zag zijn ploeg nog twee doelpunten verzorgen. Botteghin kopte de 0-4 tegen de touwen, waarna invaller Tonny Vilhena op fraaie wijze de eindstand op 0-5 bepaalde.