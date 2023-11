Öztürk noemt zijn ‘opvallende’ beste speler ter wereld: ‘Waanzinnige voetballer’

Maandag, 20 november 2023 om 17:32 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:04

Süleyman Öztürk is van mening dat niet Lionel Messi, maar Antoine Griezmann de Ballon d'Or had moeten winnen. Dat laat de journalist van Voetbal International weten in VI Uncensored. "Beste voetballer ter wereld, Antoine Griezmann."

Messi won op 31 oktober voor de achtste keer de Ballon d'Or, waarmee hij zijn eigen record nog maar eens aanscherpte. De spelmaker had dat met name te danken aan zijn ijzersterke WK, dat hij met Argentinië won. De grootste concurrent voor de prijs was Erling Braut Haaland. De Noor won de treble met Manchester City en scoorde afgelopen seizoen over alle competities 52 goals in 53 wedstrijden voor the Citizens.

Messi ging dus aan de haal met de prijs, wat in de ogen van Öztürk onterecht was. Als het aan de journalist van VI had gelegen, zou Griezmann de prijs hebben gewonnen. Öztürk vertelt in het online programma over de blessures van Gavi en Vinícius Júnior, die allebei verre van ongeschonden uit de interlandperiode zijn gekomen. Öztürk merkt op dat Griezmann 'nooit geblesseerd' raakt.

"Die speelt sinds 2017 elke minuut van elke interland. Alle vriendschappelijke interlands, die mist nooit een interland. Die is altijd fit, altijd aanwezig. Speelt alle wedstrijden. Dat is een extreme uitzondering", laat Öztürk weten, voordat hij met een ongezouten mening komt: "Beste voetballer ter wereld, Antoine Griezmann."

Griezmann is na zijn mislukte avontuur bij FC Barcelona weer helemaal opgeleefd bij Atlético Madrid. Voor het nationale team van Frankrijk staat de Kleine Prins inmiddels al op 124 caps, waarin hij goed was voor 44 goals. In oktober dit jaar brak hij het record voor het spelen van de meeste interlands achter elkaar: 81. Met Frankrijk reikte hij afgelopen jaar tot de WK-finale, terwijl hij afgelopen seizoen zestien goals en negentien assists in huis had bij Atlético.

"Hoe vaker ik hem zie, hoe gefascineerder ik raak door wat hij allemaal doet en kan. Hij is echt, echt een waanzinnige voetballer. Ik had hem de Gouden Bal gegeven in plaats van Messi. Ik vond hem tijdens het WK ook fenomenaal, op de finale na. Dat is natuurlijk wel een hele belangrijke, zo werkt het nu eenmaal in deze wereld. Dat je op bepaalde momenten aanwezig moet zijn. Of je smoel moet houden, zoals Wout Weghorst."

In Madrid geldt Griezmann in een elftal vol sterren als de sterspeler. "Hoe hij die ploeg van nieuwe energie en elan heeft voorzien. Hoe Simeone ook gezien heeft dat hij een aanvaller én een middenvelder is. Ik vind hem echt grandioos. Dat hebben we ook tegen Feyenoord kunnen zien." Griezmann scoorde eenmaal in de Champions League tegen Feyenoord en was bij vlagen ongrijpbaar voor de Rotterdammers, die met 3-2 verloren. Feyenoord neemt het op 28 november thuis op tegen los Colchoneros. "Ga dan maar eens goed op hem letten. Hij is de beste speler ter wereld."