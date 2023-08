Ziyech tekent nog vrijdagavond meerjarig contract bij Galatasaray

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 19:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:54

Hakim Ziyech vervolgt zijn loopbaan definitief bij Galatasaray. Het Algemeen Dagblad meldt dat de dertigjarige aanvallende middenvelder vrijdagavond zal arriveren in Turkije om een driejarig contract te ondertekenen. De medische keuring, die in Londen werd uitgevoerd, is volgens Sky Sports probleemloos verlopen. Het was al langer bekend dat Ziyech zou gaan vertrekken bij Chelsea, waar zijn contract nog twee seizoenen doorliep.

Fabrizio Romano meldde woensdag al dat Chelsea en Galatasaray een akkoord hadden bereikt over de transfer van Ziyech en de transfermarktexpert herhaalt die boodschap vrijdag nog maar eens op X, dat voorheen Twitter heette. Het papierwerk is afgerond en Ziyech heeft nu alleen nog zijn handtekening te zetten onder de meerjarige verbintenis bij de Turkse topclub. De international van Marokko werd ook genoemd bij Paris Saint-Germain, dat hem in januari bijna binnen had, maar zijn toekomst ligt dus bij Galatasaray. Het is nog niet bekend welk bedrag men neerlegt voor de routinier.

Onlangs leek de voormalig Ajacied op weg naar Al-Nassr, waar hij samen moest gaan spelen met Cristiano Ronaldo, maar die deal ketste op het laatste moment af. Fysieke ongemakken zouden ten grondslag liggen aan de afwijzing, al werd dat ontkend door de Marokkaans international zelf. Enige tijd later komt er dus toch een einde aan het huwelijk tussen Chelsea en Ziyech, die in 2020 voor 40 miljoen euro overstapte naar de grootmacht uit West-Londen.

Bij Chelsea was er voor Ziyech echter al langere tijd geen toekomst meer. Manager Mauricio Pochettino besloot hem niet mee te nemen op trainingskamp door de Verenigde Staten en wees hem zelfs geen rugnummer toe. Even ging het gerucht dat Ziyech bereid zou zijn om salaris in te leveren voor een terugkeer naar Ajax, maar dat werd tot dusver nooit concreet. Het is niet bekend of directeur voetbalzaken Sven Mislintat contact heeft gehad met (de entourage van) Ziyech.

Opvallend nieuws Wilfred Genee

"Ik krijg net van een doorgaans betrouwbare bron door dat Hakim Ziyech niet door de medische keuring is gekomen bij Galatasaray", vertelde Wilfred Genee woensdag nog in Vandaag Inside. Analist Johan Derksen stelde dat dat 'misschien wel zijn geluk is'. "Die jongen kan wel een blessure hebben, maar hij heeft zo weinig gespeeld dat hij niet geblesseerd kan gaan. Hij heeft het hele jaar op de bank gezeten."